بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وآسيان ارتفع 60% خلال 10 سنوات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال الجلسة العامة لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك” في شنتشن، أن المنطقة أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتنمية العالمية، مشيراً إلى نمو إمكاناتها الإنتاجية والتكنولوجية واللوجستية.



ولفت بوتين إلى أن التبادل التجاري بين روسيا ودول رابطة “آسيان” ارتفع بنحو 60% خلال العقد الماضي.، مشيراً إلى أن بلاده تروّج لمبادرة إقامة “الشراكة الأوراسية الكبرى”، الهادفة إلى إنشاء فضاء اقتصادي متكامل خالٍ من الحواجز.



كذلك، دعا بوتين “أبيك” إلى ترسيخ نهج جامع ووضع أجندة تعاون بناءة في ظل تجزؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التحديات التي تواجه استقراره.



وأكد بوتين أن “أبيك” أكبر منتدى اقتصادي في المنطقة، مشدداً على أهمية التعاون بين أعضائه لتحقيق الازدهار المشترك.



وكان بوتين قد وصل في وقت سابق إلى مدينة شنتشن، حيث تُعقد قمة منتدى “أبيك” يومي 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: سبوتنيك