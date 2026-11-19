ماسك: تبرير أي موقف ضد روسيا يعتبر أمرا مروعا

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تبرير أي إجراءات ضد روسيا يعد “موقفا مروعا”، منتقدا التعامل مع النزاع الأوكراني انطلاقا من اعتبار أوكرانيا جيدة وروسيا سيئة

وقال ماسك في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”: “يبدو لي أننا نسمع كثيرا أن أوكرانيا جيدة وروسيا سيئة، وأنه يمكن تبرير كل ما يجري فعله ضد روسيا. هذا موقف غير نزيه ومروع”.

وأكد مؤسس شركة “سبيس إكس” أن شبكة الاتصالات الفضائية “ستارلينك” يجب ألا تتحول إلى طرف في النزاع الأوكراني أو تستخدم في العمليات العسكرية الهجومية.

وأضاف: “لا أريد أن يصبح القسم التجاري من ستارلينك طرفا في الحرب، وهو ما قد يحدث إذا سمحنا باستخدامها في العمليات العسكرية الهجومية”.

وأشار إلى أن “ستارلينك” تشكل العمود الفقري لاتصالات القوات المسلحة الأوكرانية بل وأوكرانيا عموما، معتبرا أن الجبهة الأوكرانية بأكملها “ستنهار فورا” دون هذه الشبكة.

وفي معرض تعليقه على الخلاف بشأن استخدام منظومتي “ستارلينك” و”ستارشيلد”، اتهم ماسك فلاديمير زيلينسكي بعدم قول الحقيقة دائما.

وأوضح أن “ستارلينك” منظومة تجارية لا ينبغي استخدامها أداة للحرب، بينما تخضع “ستارشيلد” لسيطرة الحكومة الأمريكية، وتتخذ وزارة الحرب الأمريكية حصرا القرارات المتعلقة بها.

وردا على سؤال بشأن صحة تصريحات زيلينسكي عن استخدام “ستارشيلد”، قال ماسك: “إنه يكذب. ما يقوله في الحقيقة هو أنه يريد استخدام ستارلينك في العمليات العسكرية الهجومية”.

وكان زيلينسكي قد أعلن في 14 نوفمبر أن القوات الأوكرانية تواجه قيودا على الوصول إلى “ستارشيلد” لليوم الخامس على التوالي، بعد شكاوى مماثلة في أكتوبر.

وفي المقابل، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن ماسك نفسه أصدر تعليمات بتقييد الخدمة، خلافا لتأكيداته أن القيود تحددها السلطات العسكرية الأمريكية والرئيس الأمريكي.

وفي تطور مرتبط بالقضية، طالب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي جين شاهين وكريس كونز، في 13 نوفمبر، ماسك بالاحتفاظ بوثائق ومراسلات “سبيس إكس” المتعلقة بتقييد خدمات الاتصالات لأوكرانيا، وسط تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عن القرارات.

كما اتهم زيلينسكي، في تصريحات نشرت في 14 نوفمبر، الشركة بعدم الصراحة بشأن القيود، معتبرا أنها تبدو ذات دوافع سياسية لا تقنية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، خلال الجلسة العامة للاجتماع الثالث والعشرين لمنتدى “فالداي” في الأول من أكتوبر الماضي، أن روسيا وضعت عمدا أمام وضع اضطرها للدفاع عن نفسها بالسلاح والرد على العدوان. وشدد بوتين على أنه لم يكن ينبغي للغرب تحويل العداء لروسيا واضطهاد الروس وقتلهم إلى أيديولوجية دولة في أوكرانيا.





المصدر: نيويورك تايمز