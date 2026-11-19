الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن تدين أربع مجازر للقوات السعودية في إب وتعز وتطالب بتحقيق دولي

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بأشدّ العبارات «المجازر الوحشية المتصاعدة» التي ارتكبها الطيران السعودي اليوم في محافظتَي إب وتعز، وقالت إنّ أربع مجازر وقعت خلال 24 ساعة. وطالبت بإدانة دولية عاجلة وفورية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق المجازر في إب وتعز، بما فيها المخا وهيجة العبد، ومحاسبة مرتكبيها.

وقالت الهيئة، في بيان، إنّ الطيران السعودي دمّر بالكامل مسجداً وعدداً من المنازل والسيارات في قرية الطلاحي بمديرية السبرة في محافظة إب، في استهداف مباشر لأحد بيوت الله ومنازل السكان الآمنين. وفي مفرق ماوية بمديرية التعزية في محافظة تعز، استهدف الطيران منازل المواطنين، ما أسفر عن استشهاد فتاة وإصابة والدتها.

وأضافت أنّ الطيران السعودي استهدف نُزلاً في المخا بمحافظة تعز، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى 8، إلى جانب عدد من الجرحى، في حصيلة غير نهائية لـ «مجزرة مروّعة» بحقّ المدنيين. وفي منطقة هيجة العبد بمديرية الشمايتين في المحافظة نفسها، قالت الهيئة إنّ استهداف المدنيين أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، ووصفته بأنّه جريمة جديدة تستهدف الطرقات والقرى الآمنة.

واعتبرت الهيئة أنّ استهداف المساجد والمنازل والطرقات وسقوط ضحايا من الفتيات والأطفال والنساء والرجال من دون تمييز يمثّل «يوماً دموياً جديداً» في سجلّ جرائم النظام السعودي بحقّ الشعب اليمني. ووصفت استهداف المساجد والمدنيين بأنّه «جريمة حرب مكتملة الأركان» وجريمة ضدّ الإنسانية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية والإنسانية والقيم الدينية والأخلاقية.

ونفت الهيئة استهداف اليمن مكة المكرّمة أو المدينة المنوّرة، مؤكّدةً أنّ اليمن يدافع عن نفسه. ورأت أنّ تدمير المساجد وقصف المدنيين في إب والمخا وهيجة العبد يدحضان ادّعاءات النظام السعودي المضلّلة والكاذبة بشأن استهداف اليمن الحرمين الشريفين. واتّهمته بتدنيس مقدّسات الأمّة واتّخاذ الحرم غطاءً لجرائمه وتحويل بيوت الله في اليمن إلى أهداف لطائراته، وشدّدت على أنّ تدمير المساجد يُسقط ادّعاءه حماية الحرمين.

وحمّلت الهيئة النظام السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن استهداف المساجد والمدنيين، ودعت منظمة التعاون الإسلامي وعلماء الأمّة وأحرار العالم إلى إدانة استهداف بيوت الله وفضح «أكذوبة حماية الحرمين». كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرّك الفوري لحماية المدنيين اليمنيين ووقف الغارات التي وصفتها بالوحشية.

وختمت الهيئة بالتأكيد أنّ دماء شهداء المخا وهيجة العبد، وأنقاض المسجد في إب، ودم الفتاة الشهيدة في ماوية ستبقى شاهدة، في نظرها، على جرائم القوات السعودية وكذب ادّعاءات النظام السعودي، مشدّدةً على أنّ هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. وترحّمت على الشهداء وتمنّت الشفاء للجرحى، وقالت «الخزي والعار للقتلة».

المصدر: موقع المنار