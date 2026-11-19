الرئيس عون ترأس اجتماعاً امنياً ودعا لوضع خطة أمنية لمواكبة فترة الأعياد

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا اجتماعا امنيا حضره وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للامن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لامن الدولة اللواء ادغار لاوندس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات العميد طوني قهوجي، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد جوني الصيصا.



وتم خلال الاجتماع عرض تقارير عن الأوضاع الأمنية في لبنان والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية للمحافظة على الاستقرار والامن لاسيما مع اقتراب موسم الأعياد.



وهنأ الرئيس عون في مستهل الاجتماع الحاضرين على الإنجازات التي حققتها القوى العسكرية والأمنية في مختلف المجالات، وعلى التقدم الحاصل في تسهيل معاملات المواطنين واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة داخل لبنان وفي عدد من السفارات لاصدار جوازات السفر وغيرها من التدابير الأمنية الضرورية.



ودعا عون القادة الأمنيين الى “التشدد في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، ورفع مستوى جهوزية الأجهزة العسكرية والأمنية، وتعزيز الدوريات والانتشار، ولا سيما في محيط دور العبادة والأسواق التجارية والمراكز السياحية والمرافق العامة، وعدم الاكتفاء بمعالجة الحوادث بعد وقوعها، بل تكثيف العمل الاستباقي والاستعلامي، وتبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، لرصد أي تحركات مشبوهة أو مخططات قد تستهدف الاستقرار، والتعامل معها بسرعة وحزم وفق القانون”.



ودعا المجتمعين الى “وضع خطة أمنية متكاملة لمواكبة فترة الأعياد، تتضمن تطبيق خطة استثنائية لمواجهة ازمة السير في الأعياد، ووضع جدول مواقيت محددة لسير الشاحنات، وتحقيق انتشار امني على مراكز الازدحام، واعتماد تدابير استثنائية على طريق المطار بما يعطي الثقة والطمأنينة للمواطنين والزوار، إضافة الى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار، بما يتيح للجميع الاحتفال بهذه المناسبة بأجواء من الطمأنينة”.



واكد عون أن “الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية، وأن لا غطاء لأي مخالف أو مخلّ بالأمن، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون يجب أن تكونا فوق كل اعتبار، مع التشدد في مكافحة السرقات والجرائم وإطلاق النار العشوائي وحيازة السلاح غير الشرعي”.



كما دعا الى” التنبه إلى انعكاسات التطورات الإقليمية على الوضع الداخلي، واتخاذ ما يلزم من احتياطات لمنع أي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة أو زعزعة الاستقرار، والتشديد على أن حماية السلم الأهلي تبقى أولوية وطنية مطلقة، وأن الأجهزة الأمنية مطالبة بالبقاء في أعلى درجات اليقظة والجهوزية”.



وقال الرئيس عون: “اريد أن يشعر اللبنانيون، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم، بأن دولتهم حاضرة إلى جانبهم، في كل المناطق ولا سيما في الجنوب، وأن مؤسساتهم الأمنية والعسكرية تقوم بواجبها كاملاً لحمايتهم. فالأعياد يجب أن تكون مناسبة للفرح والطمأنينة، لا للخوف والقلق. ومسؤوليتنا أن نوفر الأمن لكل اللبنانيين، وأن نحافظ على الاستقرار، ونمنع أي جهة من العبث بأمن البلاد أو تعريض سلامة المواطنين للخطر”.



وسيدعو وزير الداخلية والبلديات مجلس الامن المركزي الى اجتماع لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ.