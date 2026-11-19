مصدر عسكري يمني يؤكّد سيطرة القوات المسلحة اليمنية على مواقع شرقي رغوان

أفاد مصدر عسكري لقناة «المسيرة» بأنّ القوات المسلحة اليمنية تمكّنت من تطهير عدد من المواقع شرقي مديرية رغوان والسيطرة عليها بالكامل وتأمينها، خلال عملية وصفها بـ«النوعية والمباغتة».

وأوضح المصدر أنّ كمائن استهدفت تحشيدات تابعة للقوات السعودية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصرها، بينهم قيادات، وأسر آخرين. وأضاف أنّ القوات المسلحة اليمنية اغتنمت أسلحة وآليات عسكرية متنوّعة خلال العملية.

وقال المصدر إنّ مشاهد الإعلام الحربي توثّق السيطرة الكاملة على المواقع التي شملتها العملية وتأمينها، وفرار عناصر من تحشيدات القوات السعودية من مواقعهم شرقي مديرية رغوان.

المصدر: المسيرة نت