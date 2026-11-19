وزير العمل محمد حيدر يبحث مع نائب السفير الإيراني تعزيز التعاون في المجالات العمالية

استقبل وزير العمل محمد حيدر في مكتبه ببيروت نائب السفير الإيراني في لبنان حميد ثاني، يرافقه المستشار السياسي ميثم قهرماني، في زيارة تعارفية.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتطورات السياسية والأمنية وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات العمل وشؤون العمال، وتبادل الخبرات في السياسات العمالية وتنظيم سوق العمل.

وأكد الجانبان أهمية احترام سيادة الدول واستقلالها، وتعزيز التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

المصدر: موقع المنار