انفجارات تهز كييف وتقارير عن استهداف منشآت للطاقة

أفادت قناة “أوبشستفينويه” الأوكرانية بسماع انفجارات في كييف فجر الجمعة، وسط إنذار جوي، فيما تحدثت مصادر روسية عن ضربات صاروخية استهدفت منشآت للطاقة في العاصمة.

ونقلت القناة الأوكرانية عبر حسابها على “تلغرام” أن دوي انفجارات سمع في العاصمة، بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي، وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وذكرت قناة SHOT الروسية أن القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على كييف، حيث بدأت الانفجارات قرابة الساعة 02:15 فجرا، وشوهدت ومضات قوية في السماء وحرائق في مواقع الاستهداف.

وبحسب المعلومات الأولية التي أوردتها القناة، استخدمت القوات الروسية خمسة صواريخ باليستية على الأقل من طراز “إسكندر-إم”، استهدفت مواقع على ضفتي نهر دنيبر، بينها منشآت للبنية التحتية للطاقة ومواقع قرب الجسر الشمالي.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية حاولت اعتراض الصواريخ، لكن بعضها وصل إلى أهدافه، وفقا لما أظهرته المشاهد المتداولة، دون صدور تأكيد مستقل بشأن عدد الصواريخ الواصلة أو حجم الأضرار.

وأفادت SHOT كذلك بشن هجمات بطائرات مسيرة من طراز “غيران” قرابة الساعة الواحدة فجرا على مدينة كريفوي روغ، استهدفت بحسب معلوماتها منشآت للطاقة، إلى جانب ضربات طالت مواقع قرب تشيرنيغوف وبيرياتين في مقاطعة بولتافا.

وتأتي هذه التطورات بعد هجمات صاروخية استهدفت الجسرين الشمالي والجنوبي في كييف ليلة 16-17 تشرين الثاني / نوفمبر، وأدت إلى أضرار في البنية التحتية واضطرابات في إمدادات الكهرباء والمياه وحركة النقل، وفقا للسلطات الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع الروسية حينها استهداف منشآت عسكرية وطاقية ولوجستية.

وفي السياق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن موسكو سترد بقوة على الهجمات الأوكرانية المتكررة على جسر القرم، مستبعدا التوصل إلى اتفاق لوقف الضربات المتبادلة ضد منشآت الطاقة والنقل البحري.

وتستهدف القوات الروسية مراكز صنع القرار والمنشآت العسكرية والمستودعات التي تستخدمها القوات الأوكرانية بالتعاون مع مختصين من حلف الناتو، باستخدام الطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة البعيدة المدى، ردا على الهجمات الأوكرانية.

المصدر: روسيا اليوم