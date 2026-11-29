“ذا أتلانتيك”: ضمانات واشنطن الأمنية لكييف قد تكون بلا جدوى

رأى الكاتب في مجلة “ذا أتلانتيك” الأمريكية، إليوت كوهين، أن الضمانات الأمنية التي تقترحها واشنطن لكييف على غرار المادة الخامسة من معاهدة الناتو قد تكون غير ناجعة عمليا.

وأوضح كوهين، في مقال نشرته المجلة في 27 تشرين الثاني / نوفمبر، أن المادة الخامسة لا تضمن تدخلا عسكريا تلقائيا من جانب الدول الأعضاء في الحلف، معتبرا أن ذلك يمثل “حقيقة غير مريحة” لطالما حجبتها الخطابات السياسية الأمريكية والأوروبية.

وتنص المادة الخامسة من معاهدة شمال الأطلسي على اعتبار أي هجوم مسلح على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في أوروبا أو أمريكا الشمالية هجوما على جميع أعضاء الحلف، على أن تتخذ كل دولة الإجراءات التي تراها ضرورية.

وبحسب كوهين، فإن تقديم ضمانات مماثلة لأوكرانيا سيتيح للولايات المتحدة الاحتفاظ بحق تحديد ما إذا كان التدخل العسكري دفاعا عن كييف ضروريا.

وخلص الكاتب إلى أن الضمانات التي لا يمكن الوفاء بها تفتقر إلى الجدوى، مشددا على أن الردع يستند إلى القدرة على القتال والإرادة السياسية لإصدار الأمر .

وأشار كوهين إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أوضح في 22 تشرين الثاني / نوفمبر أن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على تقديم ضمانات مماثلة لأوكرانيا إلا إذا كان احتمال الاضطرار إلى تفعيلها ضئيلا للغاية.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة “لوموند” الفرنسية في 26 تشرين الاثني / نوفمبر بأن المقترح الأمريكي أثار حيرة لدى الحلفاء الأوروبيين في الناتو بشأن طبيعة الالتزامات التي قد تترتب عليه.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قد أكد في 20 تشرين الثاني / نوفمبر أن أي صيغة تمنح أوكرانيا ما يشبه العضوية في الناتو غير مقبولة بالنسبة إلى موسكو، مشددا على أن روسيا تناقش الضمانات الأمنية انطلاقا من ضرورة ضمان أمنها الخاص.

من جانبه، أعلن ترامب في اليوم نفسه أنه لا يرغب في مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق لتسوية النزاع.

المصدر: روسيا اليوم