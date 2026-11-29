حرس الثورة الإسلامية: تعرّضت فجر اليوم ناقلتا نفط مخالفتان كانتا تعبران المسار الجنوبي غير المصرّح به في مضيق هرمز لانفجار وحريق شديدين إثر اصطدامهما بألغام بحرية