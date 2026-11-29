خاص | الدروس الجيوسياسية من الحرب على إيران (2026)..الجزء الثاني : مرتكزات الصمود الإيرانية

موسى محمد حدرج

تناولنا في الجزء الأول من هذه الدراسة حدود أدوات القوة الأمريكية–الإسرائيلية، بأبعادها العسكرية والاستخباراتية والتكنولوجية والإعلامية والدبلوماسية، والفجوة بين التفوق العملياتي والقدرة على تحقيق الحسم السياسي والاستراتيجي. ونستكمل في الجزء الثاني قراءة أبرز مرتكزات الصمود الإيراني، والعوامل التي أسهمت في امتصاص الضربات ومواصلة المواجهة.

مرتكزات الصمود الإيراني في مواجهة التفوق الغربي

في مقابل حدود القوة الأمريكية والإسرائيلية والغربية، وما رافق العمليات العسكرية من دعم غير مباشر عبر توفير التسهيلات اللوجستية والاستخباراتية والبنية التحتية والخدمات العسكرية ضمن القواعد الاوروبية، تبرز مجموعة من الخصائص الجيوسياسية والاستراتيجية إلى جانب قدرات عسكرية واستخبارية تكتيكية، والتي ساعدت إيران على امتصاص الضربات ومواصلة المواجهة، وأسهمت في الحد من قدرة خصومها على تحويل التفوق العسكري والتكنولوجي إلى حسم سياسي واستراتيجي. ولا ينبغي النظر إلى هذه الخصائص باعتبارها عوامل منفصلة، بل بوصفها عناصر متداخلة ضمن منظومة وطنية ومؤسسية وجغرافية وعسكرية، يتطلب كل منها دراسة مستقلة. ويمكن إجمال أبرزها في النقاط الآتية:

التماسك الوطني والذاكرة التاريخية بوصفهما ركيزتين للصمود القومي

يمثل التماسك الوطني والارتباط بالدولة أحد العوامل المؤثرة في قدرة الدول على مواجهة الحروب الممتدة، ولا سيما عندما تتعرض أراضيها ومؤسساتها وبنيتها التحتية لضربات خارجية. وقد أسهم الشعور بالتهديد الخارجي والدفاع عن السيادة الوطنية في تعزيز حالة من الالتفاف الوطني حول ضرورة مواجهة الاعتداء، حتى مع وجود اختلافات سياسية واجتماعية داخل المجتمع الإيراني.

وفي هذا الإطار، يمكن قراءة السياسة الإيرانية في مواجهة الحرب من خلال ما يصنفه الدكتور إسماعيل صبري مقلد ضمن «أهداف البقاء القومي»، التي تتمثل في تأمين السلامة الإقليمية للدولة، والاستقلال القومي، والاحتفاظ بحزام أمني يحمي مصالحها وموقعها الإقليمي (نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة، ص. 55). فالحرب، من هذا المنظور، ترتبط بإدراك الدولة لتهديد مقومات بقائها وسيادتها، وهو ما يعزز دوافع الالتفاف الداخلي حول مواجهته.

ويتصل بذلك الإرث التاريخي والحضاري الإيراني، الذي تشكّل عبر قرون من الصراعات والتحولات السياسية والتجارب الإمبراطورية والوطنية، وأسهم في ترسيخ تصورات تتعلق باستقلال القرار الوطني ورفض التدخل الخارجي. كما شكّلت الحرب العراقية–الإيرانية (1980–1988) تجربة تاريخية حاضرة في الوعي الجمعي، بما حملته من دروس تتصل بالتعبئة الوطنية والاستمرارية وتحمل كلفة الحرب. وبذلك تتفاعل الذاكرة التاريخية مع الشعور بالانتماء الوطني لتشكيل أحد المرتكزات الاجتماعية والمعنوية للصمود.

الاستقلال الاستراتيجي النسبي والمرونة المؤسسية في ضمان استمرارية الدولة

على الرغم من القيود الاقتصادية والتكنولوجية التي فرضتها العقوبات، طورت إيران أنماطاً من التكيف الاقتصادي والمؤسسي، شملت توطين بعض الصناعات، وتوسيع شبكات التجارة البديلة، والاعتماد على القدرات المحلية في قطاعات استراتيجية. ولا يعني ذلك تحقيق اكتفاء ذاتي شامل، بل امتلاك هامش من الاستقلال النسبي يقلل من فاعلية بعض أدوات الضغط الخارجي، ويمنح الدولة قدرة أكبر على مواصلة وظائفها الأساسية خلال الحروب والأزمات الممتدة.

وتتكامل هذه القدرة مع المرونة المؤسسية، التي تُعد من العناصر الحاسمة في صمود الدول، من خلال قدرة المؤسسات على مواصلة العمل، وإعادة توزيع المسؤوليات، واحتواء الخسائر البشرية والقيادية. وقد أظهرت التجربة الإيرانية أهمية تعدد البنى المؤسسية وتداخل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في الحفاظ على استمرارية وظائف الدولة، حتى في ظل استهداف بعض مراكز القيادة والقدرات الحيوية. ومن ثم، لا يرتبط الصمود بمجرد امتلاك الموارد والإمكانات، بل أيضاً بقدرة الدولة على إدارة هذه الموارد، وإعادة تنظيم مؤسساتها، والحفاظ على وظائفها الأساسية تحت ضغط الحرب.

القدرة على مواجهة التفوق الجوي وتقليص نتائجه الميدانية المباشرة

لم تقتصر القدرات العسكرية الإيرانية على امتلاك الصواريخ والطائرات غير المأهولة، بل شملت تطوير منظومات دفاع جوي سعت إلى الحد من حرية العمل الجوي الأمريكي والإسرائيلي. وقد أظهرت العمليات العسكرية أن التفوق الجوي لا يعني بالضرورة القدرة على تنفيذ المهام دون التعرض للمخاطر؛ إذ أفادت مجلة Air & Space Forces Magazine بأن مقاتلة أمريكية من طراز F-35A (التي تعتبر من طائرات الجيل الخامس الأمريكية) اضطرت إلى الهبوط الاضطراري في قاعدة إقليمية بعد تعرضها لنيران أرضية خلال مهمة فوق إيران في 19 آذار 2026، مع تأكيد القيادة المركزية الأمريكية وقوع الهبوط دون تأكيد طبيعة الضرر الذي أعلنته إيران، فيما حصلت أحداث مشابهة أكثر من مرة كان آخرها في21 و 27 تشرين الثاني أدت إلى إجبار طائرة F-16 لتغيير مسارها والتراجع. وحسب تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأميركي (Congressional Research Service)، المحدّث في 5 تشرين الأول 2026، بلغت حصيلة الخسائر الأمريكية في الحرب 81 طائرة أميركية بين مدمرة ومتضررة ومفقودة منذ بدء الحرب في 28 شباط 2026. وتتصدر هذه الحصيلة الطائرات المسيّرة من طراز MQ-9 Reaper بواقع 45 طائرة الأكثر تطوراً، وفق تقديرات نقلتها صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين، إضافة إلى خسائر وأضرار طالت مقاتلات F-15E وطائرات التزود بالوقود KC-135 ومنصات جوية أخرى.

وفي هذا السياق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين خسارة أكثر من اثنتي عشرة طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق الأراضي الإيرانية، دون تحديد حصيلة نهائية دقيقة (Gordon & Losey, 2026؛ The Times of Israel, 2026)، فيما تظهر تحليل صور حطام الطائرات المسيرة الإسرائيلية المتداولة في الإعلام الإيراني تحطم أكثر من 35 مسيرة إسرائيلية من صنوف مختلفة. تكشف هذه الوقائع عن التطور الملحوظ في قدرات وتكتيكات الدفاع الجوي الإيراني في مواجهة الطائرات الأكثر تقدمًا تكنولوجيًا، ما يكذب كل الإدعاءات الغربية بالقضاء على الدفاع الجوي الإيراني.

الصناعات العسكرية الذاتية والقدرة على التعويض والهندسية العسكرية

يمثل تطوير الصناعات العسكرية المحلية أحد أهم عناصر الاستقلال الدفاعي النسبي، خصوصاً في مجالات الصواريخ الباليستية والمجنحة، والطائرات غير المأهولة، والذخائر. ولا تكمن أهميتها في امتلاك هذه الأسلحة فحسب، بل في القدرة على إنتاجها وتخزينها وتطويرها وتعويض جزء من الخسائر، بما يجعل تدمير بعض المنشآت أو المنظومات غير كافٍ بالضرورة لإنهاء القدرة العسكرية للدولة. وتُعدّ الهندسة العكسية أحد المسارات التي اعتمدتها إيران لتعزيز هذه القدرة، من خلال تفكيك التقنيات والمنظومات الأجنبية التي حصلت عليها، ودراسة مكوناتها، وإعادة إنتاج بعض أجزائها أو تكييف تصميماتها مع متطلباتها العسكرية والصناعية. وفي هذا السياق، يشير تقرير وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (Iran Military Power: Ensuring Regime Survival and Securing Regional Dominance) إلى أن إيران طوّرت قاعدة دفاعية محلية قادرة على إنتاج فئات محددة من الأسلحة، وصيانة المنظومات القديمة وتحديثها، فضلاً عن إعادة هندسة تقنيات استحوذت عليها، بما يخدم متطلباتها العسكرية (Defense Intelligence Agency, 2019). كما يوضح تحليل ج. ماثيو ماكينيس (Building the Iranian Military) أن مسار توطين الصناعات الدفاعية الإيرانية لم يكن متجانساً، بل تفاوت بين اقتناء المنظومات الأجنبية، والتصنيع بمساعدة نقل التكنولوجيا، والهندسة العكسية، وصولاً إلى تطوير بعض المنظومات محلياً، مع تسجيل تقدم أوضح في مجالي الصواريخ والطائرات غير المأهولة مقارنة بقطاعات أخرى(Building the Iranian military). وحسب تقرير (Iran’s Military-Industrial Complex: Weaponizing Constraints ) فإن القيود والعقوبات دفعت إيران إلى التركيز على مجالات تسليحية محددة، وفي مقدمتها الصواريخ والطائرات غير المأهولة، مع الاستفادة من الهندسة العكسية والتكيف الصناعي لتطوير نماذج محلية انطلاقاً من تصميمات أجنبية (Iran’s military-industrial complex: Weaponizing constraints). ومن هنا، لا تقتصر قيمة الصناعة العسكرية الإيرانية على حجم ترسانتها، بل تمتد إلى امتلاك خبرة تراكمية في الصيانة والتعديل وإعادة الإنتاج والتكيف مع القيود الخارجية، وهي عناصر تمنحها قدرة نسبية على استعادة جزء من إمكاناتها بعد الضربات العسكرية. ومع ذلك، لا ينبغي المبالغة في تقدير هذه التجربة؛ إذ لا تزال إيران تواجه قيوداً في إنتاج المحركات المتقدمة والإلكترونيات الدقيقة وبعض المواد والمكونات عالية التقنية، ما يجعل استقلالها الدفاعي نسبياً وانتقائياً، لا اكتفاءً تكنولوجياً شاملاً.

ولعل السيطرة على المسيرات الاستطلاعية الجوية والغواصات المسيرة من نوع Dive-LD التي اعلنت الجمهورية الإسلامية السيطرة عليها حسب وكالة رويترز في مقالة ( Iran says it captured US submarine drone in Strait of Hormuz) تشكل تهدد كبير في تسرب المعرفة الغربية التي كانت جزء من ميادين الصراع منذ عقود، والحصول عليها سيتيح استنتاخها ولاحقاً استثمارها عسكرياً وسياسياً لتعزيز العلاقات مع الصين وروسيا.

استراتيجية الرد غير المتكافئ وتوزيع القدرات:

أدركت إيران أن التفوق الأمريكي والإسرائيلي في القوة الجوية والبحرية والاستخباراتية يجعل الدخول في مواجهة تقليدية متماثلة خياراً بالغ الكلفة؛ لذلك اعتمدت على تنويع أدوات الردع، بما يشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية غير التقليدية، فضلاً عن توظيف الجغرافيا الإقليمية وشبكات النفوذ. وتسمح هذه المقاربة بفرض تكاليف متعددة على الخصم، وتوسيع نطاق التهديد، ومنع اختزال المواجهة في ميزان القوة التقليدي.

لم تعتمد إيران في مواجهة التفوق البحري الأمريكي على الأسطول التقليدي وحده، بل على مزيج من الأدوات البحرية غير المتكافئة، بما يشمل الزوارق السريعة والألغام والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة البحرية. وقد أفاد مركز المعلومات البحرية المشترك (JMIC: Regional tension – Impact on maritime security) بتعرض 17 ناقلة نفط لضربات في مضيق هرمز منذ الأول من تشرين الثاني 2026، فيما أعلنت إيران تعرض ناقلتين لانفجارات ناجمة عن ألغام بحرية. وتكشف هذه الوقائع عن أن القدرة على تهديد الملاحة لا تتطلب امتلاك أسطول بحري مماثل للأسطول الأمريكي، بل يمكن تحقيقها من خلال توظيف الجغرافيا البحرية والأدوات منخفضة الكلفة نسبيًا وفرض مخاطر متواصلة على خطوط التجارة والطاقة (مقالة رويترز: Iran says ships hit mines in Hormuz).

الحرب الإلكترونية والسيطرة على البيئة الرقمية والفضائية

أدركت إيران أن مواجهة التفوق التكنولوجي الأمريكي والإسرائيلي لا تستلزم امتلاك منظومات مماثلة في الكلفة والتعقيد، وإنما يمكن أن تقوم على استهداف نقاط الثقل العسكرية وتحويلها إلى نقاط ضعف واضحة، فالحرب الحالية أعادتنا بالذاكرة إلى الماضي القريب عندما استطاعت الجمهورية قبل أكثر من15 عاماً الاستحواذ على الطائرة الأميركية RQ-170 Sentinel (Christian Science Monitor بتاريخ 15 ديسمبر 2011)، انها مسار مرتبط مع ما أعلنت عن بحرية الحرس الثوري من الاستيلاء على طائرتي MQM-170 في 29 تشرين الاول والثانية في 16 تشرين الثاني من العام 2026. وفي هذا السياق، برزت أهمية التشويش والتضليل الإلكتروني لمنظومات الملاحة والاتصالات الفضائية، إذ تناولت دراسة منشورة في مجلة Advances in Space Research اضطرابات أنظمة الملاحة الفضائية في الخليج خلال الحرب، بما شمل GPS وGLONASS وGalileo وBeiDou، نتيجة عمليات التشويش والتضليل الملاحي )مقالة تحت عنوان The jamming and spoofing of GNSS in Persian Gulf during the Israel-Iran conflict: An analysis by receiver data). كما أشار مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) إلى تنامي توظيف القدرات السيبرانية الإيرانية في دعم المجهود الحربي والتأثير في البيئة العملياتية للخصوم (مقالة : How Tehran’s use of cyber operations in the U.S.-Iran conflict has evolved ) ولهذا دلالات عميقة يظهر تمكن الجمهورية الإيرانية من ملامسة الجيل الخامس من الحروب، وهي مسألة تعتبر خطيرة من منظور الجيوش الغربية. وتبرز أهمية هذه المقاربة في أنها تنقل المواجهة من استهداف المنصات العسكرية مباشرة إلى تعطيل البيئة التقنية التي تعتمد عليها في الرصد والتوجيه والاتصال وتبادل المعلومات التي تعتبر عصب قدرات الجيوش الحديثة.

الجغرافيا الاستراتيجية والعمق المكاني ..انها جبال زاغروس

تشكل مساحة إيران واتساع مجالها الجغرافي وتنوع تضاريسها وموقعها بين الخليج العربي وبحر عُمان وبحر قزوين، عوامل ذات أهمية دفاعية واستراتيجية بالغة. فإيران، التي تبلغ مساحتها نحو 1.65 مليون كيلومتر مربع، لا تتكون من مجال طبيعي متجانس، بل من منظومة تضاريسية معقدة تضم سلاسل جبلية كبرى، أبرزها زاغروس في الغرب والجنوب الغربي وألبُرز في الشمال، إلى جانب الهضبة الوسطى والأحواض الصحراوية الواسعة (Physical geography. In W. B. Fisher (Ed.), The Cambridge history of Iran: Vol. 1. The land of Iran)وتكتسب هذه التكوينات أهميتها من دورها في تشكيل حواجز طبيعية، والتحكم بالممرات والطرق، وفرض قيود مكانية ولوجستية على حركة القوات والانتشار العسكري، وتأمين تموضعات دائمة ومستمرة للقدرات البحرية والجوية البرية بما يحقق ثباتها وعدم انكشافها.

وفي هذا السياق، يشير جون كولينز في دراسته (Iran’s Challenging Geography) إلى أن المسافات والعوائق التضاريسية في إيران تجعل الوصول البري السهل إلى مختلف الأهداف أمراً معقداً، وتفرض على المخططين العسكريين التعامل مع مجموعة متباينة من المناطق والمحاور الجغرافية، بدلاً من التركيز على مركز استراتيجي واحد. كما تبرز أهمية العمق المكاني في إتاحة مجال أوسع لتوزيع القدرات والمنشآت، وإعادة التموضع والانتشار، بما قد يقلل من إمكانية تعطيل القدرات الوطنية بمجرد استهداف عدد محدود من المواقع. وتزداد هذه الأهمية في ظل امتداد المجال الإيراني نحو مناطق جبلية وداخلية بعيدة عن السواحل، بما يفرض تحديات إضافية على استدامة العمليات الجوية واللوجستية بعيدة المدى (Imagining an insurgency in post-revolutionary Iran).

ولا تقتصر الأهمية الاستراتيجية للجغرافيا الإيرانية على المجال البري، بل تمتد إلى موقعها البحري المشرف على الخليج العربي وبحر عُمان ومضيق هرمز، بما يمنحها موقعاً مؤثراً في واحدة من أهم مناطق العبور البحري والتجارة والطاقة عالمياً. ومن ثم، فإن الجغرافيا الإيرانية لا تمثل مجرد إطار مكاني تتحرك ضمنه العمليات العسكرية، بل تشكل أحد محددات كلفتها ومدتها وتعقيداتها، وتوفر للدولة هامشاً من العمق والمرونة المكانية يمكن توظيفه في مواجهة التفوق العسكري والتكنولوجي للخصم. ومع ذلك، لا تجعل هذه الخصائص الجغرافية المجال الإيراني بمنأى عن الضربات الجوية أو الاستهداف عن بُعد، وإنما تجعل الانتقال من إصابة الأهداف إلى السيطرة الشاملة على المجال وتعطيل قدراته أكثر تعقيداً.

البنية الاجتماعية والأمنية .. نموذج التعبية “الباسيج”:

تعتبر الجبهة الداخلية إحدى أهم الساحات الحربية وميدان أساسي في الحروب الحديثة، فعليه تقع الحروب النفسية والادراكية والوعوية. وفي هذا الإطار يمكن فهم دور التعبئة الشعبية ضمن مفهوم المرونة المجتمعية، الذي أشار له مجموعة من الباحثين والأكاديميين أمريكيين في دراسة متخصصة في علم النفس الإجتماعي (Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness –2008)، إذ يربط قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات بمدى توافر رأس المال الاجتماعي، وشبكات المعلومات والاتصال، والكفاءة التنظيمية المحلية، والقدرة على تعبئة الموارد وتنسيقها. ووفقاً لهذا المنظور، لا تقتصر أهمية شبكات التعبئة على إسناد المؤسسات الأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى تعزيز الاستجابة المحلية للأزمات، وتسهيل إيصال المساعدات والمعلومات، والمحافظة على بعض الوظائف المجتمعية الأساسية عند تعرض مؤسسات الدولة لضغوط استثنائية. وفي الحالة الإيرانية، يمكن النظر إلى انتشار قواعد الباسيج وشبكاته المرتبطة بالأحياء والمؤسسات المهنية والاجتماعية بوصفه أحد أشكال التنظيم المحلي الذي يتيح للدولة توسيع نطاق حضورها وقدرتها على التعبئة والاستجابة. وقد أشار تقرير مؤسسة راند (The Rise of the Pasdaran: Assessing the Domestic Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps) إلى تدريبات الباسيج في مجالات الإغاثة من الكوارث وتوزيع المساعدات والإمدادات الطبية، إلى جانب وظائفه الأمنية والدفاعية. غير أن هذه الوظائف ينبغي قراءتها ضمن طبيعة التنظيم المركبة، التي تشمل أيضاً الرقابة والضبط الاجتماعي، كما يوضح غولكار (Organization of the Oppressed or Organization for Oppressing: Analysing the Role of the Basij Militia of Iran, 2012). وعليه، فإن وجود بنية واسعة للتعبئة والتنظيم المحلي قد يعزز قدرة الدولة على إدارة الأزمات، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً على وجود إجماع شعبي أو تأييد سياسي متجانس، كما ويمكن القول أن وجود الباسيج قد فاجئ الموساد الإسرائيلي في دوره على ضبط المجموعات الأمنية المرتبطة به من خلال سرعة المبادرة والفاعلية الميدانية لمكونات الاجتماعية الإيرانية بما حقق قدرة احتواء واسعة وكبيرة للخطط الأمنية المعادية.

القوة المعنوية والمرجعية الأيديولوجية

كشفت الثورة الإسلامية عام 1979 وما أعقبها من بناء منظومة أيديولوجية، عن مصدر تعبئة معنوية لا يخضع للمنطق الميكافيلي النفعي الغربي الذي يحكم سلوك الدول الكبرى. ففي الوقت الذي تقوم فيه الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية على حسابات “الربح والخسارة” وتدمير الخصم بأقل تكلفة، تشير السياسة الإيرانية إلى تبني ما يسميه الدكتور إسماعيل صبري مقلد بـ “أهداف إنكار الذات”، وهي أهداف “تنصرف ارتباط هذه الاهداف على العموم مع المبادئ الانسانية والمعتقدات الايديولوجية وهي بذلك تتجاوز المصلحة القومية لتركز على اهداف مثل (التضامن الانساني، السلام والعدالة الدولية، الشرعية الدولية وحكم القانون، معاداة الاستعمار، الحرية والتحرر…)” ((كتاب نظريات السياسة الدولية: دراسة تحليلية مقارنة، ص 59).

فإيران توظف هذه المبادئ (كمعاداة الاستكبار ودعم المستضعفين والمقاومة) كسلاح معنوي، وهو ما يمنحها حيزاً من الشيوع والانتشار والتقبل، يتجاوز حدودها الجغرافية، ويجعل من الصعب على الآلة العسكرية الغربية إخضاعها، لأن الخصم هنا لا يدافع عن أرض فقط، بل عن عقيدة ومبادئ يراها أخلاقية وإنسانية.

شبكات العلاقات الإقليمية والقدرة على تدويل كلفة الحرب:

امتلكت إيران شبكة من العلاقات والروابط مع أطراف إقليمية متعددة، بما أتاح لها توسيع المجال الجيوسياسي للمواجهة خارج حدودها المباشرة. وتختلف طبيعة هذه العلاقات ومستويات التنسيق والارتباط من ساحة إلى أخرى، لكنها ساهمت في جعل تداعيات الحرب تتجاوز المجال الإيراني، وفرضت على الولايات المتحدة ,وكيان العدو التعامل مع حسابات إقليمية أوسع، تشمل أمن الملاحة والطاقة والاستقرار في عدد من دول المنطقة.

وتتجاوز أهمية هذه الشبكات بعدها العسكري المباشر، لتؤدي وظيفة جيوسياسية تتمثل في توسيع المجال المكاني للمواجهة وتعدد جبهاتها، بما يفرض على الخصوم توزيع مواردهم العسكرية والأمنية على مسارح عمليات مختلفة. وقد أشار مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (Iran’s Regional Armed Network) إلى أن إيران طورت، عبر فيلق القدس، شبكة من الشركاء والحلفاء في لبنان والعراق واليمن والأراضي الفلسطينية، تتفاوت مستويات ارتباطها وتنسيقها معها، وتتيح لها التأثير في التوازنات الإقليمية والضغط على المصالح الأمريكية والإسرائيلية خارج حدودها المباشرة . كما يوضح الباحث محسن ميلاني في دراسته (How Will the Iran War Reshape the Persian Gulf?) أن امتداد تداعيات المواجهة إلى مضيق هرمز، بالتوازي مع التهديدات التي طالت الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، أدى إلى ربط المجال العسكري بأمن الطاقة والتجارة الدولية، ونقل جانب من كلفة الحرب إلى الاقتصاد الإقليمي والعالمي . ومن هذا المنطلق، لا تقتصر وظيفة هذه الشبكات على توفير عمق استراتيجي أو جبهات ضغط إضافية، بل تمتد إلى تعقيد حسابات الخصم، وتوسيع نطاق الأطراف المتأثرة بالصراع، ورفع كلفة احتوائه سياسياً واقتصادياً وأمنياً، كما وتعتبر هذه الشبكة الإقليمة شبكة موازية ومقابلة للشبكات الدولية والإقليمية التي قام بها الغرب ولكنها أكثر تماسكاً وتفاعلاً نتيجة إرتباطها الانساني بعيداً عن حصارها بالمصالح المؤقتة والمحدودة. ومع ذلك، فإن اختلاف مصالح هذه الأطراف ودرجة استقلالية قراراتها يجعل من الأدق التعامل معها بوصفها شبكة علاقات متعددة المستويات، لا منظومة عملياتية موحدة تخضع بالضرورة لقرار مركزي إيراني.

القدرة على التحمل وإدارة الاستنزاف

لا يرتبط الصمود بامتلاك القدرة على منع جميع الضربات أو تجنب الخسائر، بل بقدرة الدولة والمجتمع على تحمل كلفتها وإعادة تنظيم الموارد والأولويات ومواصلة أداء الوظائف الأساسية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية إدارة الموارد البشرية والاقتصادية والعسكرية، والمحافظة على الحد الأدنى من الاستمرارية المؤسسية، وحرمان الخصم من تحقيق انهيار سريع أو فرض تسوية سياسية وفق شروطه.

إن أهمية هذه العوامل مجتمعة تكمن في أنها تجعل الصمود الإيراني نتاجاً لتفاعل الجغرافيا والتاريخ والمؤسسات والقدرات الإنتاجية والعسكرية والتعبئة الاجتماعية، وليس مجرد نتيجة لامتلاك الصواريخ أو الأسلحة غير التقليدية. كما تكشف أن التفوق العسكري والتكنولوجي، مهما بلغ مستواه، قد يصطدم بخصم يمتلك قدرة على التكيف وتوزيع الموارد وإطالة أمد المواجهة ورفع كلفتها السياسية والاقتصادية. ومع ذلك، يبقى من الضروري التمييز بين القدرة على الصمود ومنع الانهيار من جهة، والقدرة على تحقيق النصر أو فرض شروط التسوية من جهة أخرى؛ فهما مستويان مختلفان في قياس نتائج الحروب.

الاستخبارات المضادة والقدرة على بناء صورة عملياتية للخصم

في مقابل الاختراقات الاستخباراتية التي تعرضت لها إيران، أظهرت الحرب أهمية تطوير قدراتها في جمع المعلومات المكانية والفضائية وتحليلها وتوظيفها عملياتيًا. فقد أشارت تقارير إلى استفادة طهران من صور الأقمار الصناعية التجارية، فضلًا عن معلومات فضائية يُرجح أنها وردت من روسيا والصين وبعض التقرير تشيير إلى قدرات ذاتية لها، لرصد القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية والإقليمية. وفي هذا السياق، نقلت رويترز عن تقييم استخباراتي أوكراني أن الأقمار الصناعية الروسية أجرت عشرات عمليات المسح لمواقع عسكرية وبنى تحتية في الشرق الأوسط خلال آذار 2026، وأن بعض المواقع تعرضت للاستهداف بعد ذلك (مقالة : Russia reportedly supplying Iran with spy imagery of US and Israeli targets). هذه المعطيات هي مؤشرات مهمة ذات دلالة عميقة في عالم الاستخبارات تفيد عن خطوات متقدمة لامتلاك إيران استقلالًا استخباراتيًا كاملًا بما يجعلها بمصافي الدول العالمية في هذا المجال، كما تشير إلى قدرتها على دمج مصادر معلومات متعددة وتحويلها إلى أدوات دعم للقرار العسكري، بما يوسع نطاق المواجهة الاستخباراتية خارج حدودها الجغرافية.

المصدر: موقع المنار