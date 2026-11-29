ضغوط مؤيدة للكيان تُجبر NBC على وقف إعلان يفضح تمويل واشنطن للعدوان على غزة

أثار قرار شبكة NBC الأمريكية وقف بث إعلان احتجاجي ينتقد المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان موجةً من الجدل، وسط اتهامات بخضوع الشبكة لضغوط من جهات مؤيدة للاحتلال.

ويبدأ الإعلان بمشهد فتاة تنظر بحسرة إلى دراجة هوائية يبلغ سعرها 400 دولار، قبل أن يُظهرها وهي تدّخر المال على مدار عام كامل لتتمكن من شرائها.

ثم ينتقل الإعلان إلى مشهد مؤلم لطفلة فلسطينية تسير بين أنقاض قطاع غزة مستندةً إلى عكاز، بعدما فقدت إحدى ساقيها جراء العدوان الإسرائيلي.

وبالتزامن مع المشهد، يقول الراوي: “كل ثلاث ثوانٍ، ترسل حكومتنا 400 دولار من أموال دافعي الضرائب إلى إسرائيل للقيام بهذا”.

ويسلط الإعلان الضوء على التناقض بين معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية، واستمرار تدفق المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الكيان، مثيراً تساؤلات بشأن حرية التعبير وحدود الضغوط السياسية والإعلامية عندما يتعلق الأمر بانتقاد السياسات الإسرائيلية.

المصدر: وكالة فارس