لبنان | اعتداءات إسرائيلية متواصلة على الجنوب.. غارات وقصف مدفعي وتفجيرات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، مستهدفة عدداً من البلدات والمناطق بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.



وافاد مراسل المنار بتنفيذ العدو الاسرائيلي غارات استهدفت وادي السلوقي لجهة شقرا وبلدة برعشيت جنوبي لبنان.



كما افاد مراسلنا عن قيام مدفعية الاحتلال باستهداف بلدة حداثا ووادي زبقين ومدينة الخيام جنوبي لبنان.



وفي سياق مسلسل الاعتداءات المستمرة على قرى وبلدات الجنوب افاد مراسلنا ايضا عن تنفيذ العدو الاسرائيلي تفجيراً ضخماً في بلدة كفرتبنيت جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار