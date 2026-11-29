حرس الثورة الإسلامية: تعرّضت فجر اليوم ناقلتا نفط مخالفتان كانتا تعبران المسار الجنوبي غير المصرّح به في مضيق هرمز لانفجار وحريق شديدين إثر اصطدامهما بألغام بحرية

العلاقات العامة للقوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية:

منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، تعرّضت ناقلتا نفط مخالفتان، كانتا تعبران المسار الجنوبي غير المصرّح به والمزيّف في مضيق هرمز، متجاهلتين القواعد والتحذيرات البحرية، لانفجار وحريق شديدين إثر اصطدامهما بألغام بحرية.

كانت إحدى هاتين السفينتين ناقلة نفط عملاقة (سوبرتانكر) تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وقد اصطدمت بلغم بحري في المنطقة الواقعة شمال ميناء خصب، ما أدى إلى انفجارها. أما ناقلة النفط الثانية، فقد اصطدمت أيضاً بلغم بحري أثناء خروجها من مضيق هرمز، في المنطقة الشرقية من هذا الممر المائي، واشتعـلت فيها النيران.

تحذّر القوة البحرية في حرس الثورة: على مالكي ناقلات النفط وشركات الشحن البحري ألا يضحّوا بالسفن ورؤوس الأموال المتبقية لديهم من أجل ادعاءات ووعود قادة سنتكوم الكاذبة.

ويجب على قادة السفن أن يعلموا أن وعود مسؤولي سنتكوم لا تجعل من الممكن تجاهل خطر الألغام البحرية.