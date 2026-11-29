مدارس المهدي (عج) البزالية وجمعية الإمداد تحتفلان بتكليف فتيات “دفعة الشهيد الشيخ نبيل قاووق”

في أجواء ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع)، وبرعاية فضيلة الشيخ مهدي أبو زيد، أقامت المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهدي (عج) البزالية، حفل التكليف السنوي للفتيات اللواتي بلغن سن التكليف، تحت عنوان «دفعة الشهيد الشيخ نبيل قاووق»، وذلك في قاعة الثانوية في بلدة البزالية، بحضور فعاليات تربوية واجتماعية وأهالي المكلّفات.

وشارك في الحفل عدد من المكلّفات من مدارس المهدي (عج) البزالية وجمعية الإمداد الخيرية الإسلامية.

واستُهلّ الحفل بدخول المكلّفات في أجواء إيمانية، تلتها فقرة تعظيم القرآن الكريم، ثم قدّمت الفتيات أنشودة عن الحجاب عبّرن فيها عن فرحتهنّ بهذه المناسبة والتزامهنّ بالقيم الدينية.

وباسم المكلّفات، ألقت ابنة الشهيد الشيخ علي سيف الدين كلمة عبّرت فيها عن مشاعر الفتيات في هذه المناسبة، مثمّنةً دور الأهل والمدرسة في رعايتهنّ ومواكبتهنّ في مسيرة التكليف.

من جهته، بارك راعي الحفل الشيخ مهدي أبو زيد للمكلّفات وذويهنّ، مؤكداً أهمية مرحلة التكليف في حياة الفتاة، ودور الحجاب والالتزام الديني في بناء شخصيتها وترسيخ القيم الإيمانية.

المصدر: قناة المنار