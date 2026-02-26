الخميس   
    حملة جمعية الإمداد الرمضانية في البقاع تحت شعار “كالجسد الواحد”

    أطلقت جمعية الإمداد حملة “كالجسد الواحد” لتوزيع المساعدات الرمضانية في البقاع.

    المصدر: موقع المنار

