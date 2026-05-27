كوريا الشمالية تختبر مزيجاً من الصواريخ الباليستية والقذائف

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأربعاء، ​أن كوريا الشمالية اختبرت مزيجاً من ‌الصواريخ الباليستية التكتيكية والقذائف المدفعية وصواريخ كروز دقيقة التوجيه المصممة للحرب الحديثة وذلك تحت ​إشراف الزعيم كيم جونغ أون.

وتعمل كوريا ​الشمالية بثبات على ترقية ترسانتها التكتيكية ⁠والتقليدية وتوعدت بنشرها بالقرب من الحدود ​مع كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن ​قطعت شوطاً كبيراً في تطوير سلسلة من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى والقدرات النووية.

وأوضحت الوكالة أن ​الاختبارات عملت على تقييم قوة «رأس حربي ​للمهام الخاصة» على الصواريخ الباليستية التكتيكية ومدى كفاءة ‌راجمات ⁠الصواريخ المدفعية بعيدة المدى ودقة صواريخ كروز التكتيكية الموجهة بالذكاء الاصطناعي.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن الاختبارات أظهرت نجاح ​ترقية الأسلحة ​وأنظمة الإطلاق ⁠الآلية «لتناسب الظروف الملائمة للحرب الحديثة بما يعزز من تطبيقاتها القتالية».

وأضاف ​أن الاختبارات أكدت بشكل خاص ​الجاهزية ⁠القتالية لصواريخ كروز التي ستُنشر في وحدات مدفعية بالقرب من الحدود مع كوريا ⁠الجنوبية، ​والمجهّزة بأنظمة ملاحة دقيقة ​وتحكم موجه بالذكاء الاصطناعي ويمكنها قصف أهداف على ​بعد 100 كيلومتر.

