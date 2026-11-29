واشنطن بوست: القوات الإيرانية استخدمت ستارلينك ضد الجيش الأميركي

نقلت صحيفة واشنطن بوست في تقرير نشرته يوم السبت عن مصادر أن إيران استخدمت خدمة ​ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس ‌في شن هجمات على قوات أمريكية، وذلك بعد بدء الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي شن ضربات على إيران.

وأشار التقرير، نقلا عن مصدرين مطلعين على مناقشات داخلية للشركة، ​إلى أن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لسبيس إكس غضب بشدة ​عندما علم بوجود حالتي استخدام غير مصرح به لستارلينك، ⁠وخلص فريقه إلى أن هاتين الحالتين مرتبطتان بجهود إيران ضد القوات ​الأمريكية.

وقال أحد المصدرين للصحيفة إن ماسك أُبلغ أيضا بأن الجيش الأمريكي ​شغّل طائرات مسيرة أحادية الاتجاه باستخدام النسخة العسكرية من ستارلينك، وهي ستارشيلد، لكن ضمن خطة أقل كلفة مخصصة للعمليات الأرضية.

وذكرت الصحيفة أن تقريرا سريا موجها إلى ​وزير الحرب بيت هيغسيث تناول استخدام الجيش الإيراني لستارلينك.

وتطرح هذه المعلومات جملة اسئلة حول جدوى تدخل ستارلينك في الشؤون الداخلية لايران ، بعد ان وظفت خدماتها لتحريض مثيري الشغب والجماعات الانفصالية بغرض قلب نظام الحكم في ايران..

كما تظهر المعلومات قدرة ايران الفائقة على تطويع اسلحة مستخدمة ضدها من اعدائها وتوجيهها باتجاه من يشن الهجوم عليها، مثلما فعلت في إهباط طائرات مسيرة ثم قامت بهندسة عكسية عليها وتطويرها .

المصدر: واشنطن بوست