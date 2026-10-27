شركة إسرائيلية تتعقب مستخدمي “ستارلينك”

قالت وكالة رويترز إن “خبراء في شركة أمن رقمي اكتشفوا مؤخرًا أن شركة إسرائيلية تعمل في مجال الإعلان عبر الإنترنت استهدفت مستخدمي خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك على نطاق واسع بإعلاناتها”.

واضافت الوكالة “يُرجّح، أن يكون هذا الإجراء قد نُفّذ بهدف التجسس على هؤلاء المستخدمين وتحديد مواقعهم”، وتابعت “وجد باحثون في شركة الأمن السيبراني اليابانية تريند مايكرو أن شركة ديسكوفر تك الإسرائيلية هي أكبر مشترٍ للإعلانات المعروضة لمستخدمي ستارلينك في أكثر من 100 دولة”.

وقالت الوكالة “شاركت الشركة في مزادات إعلانية لعرض إعلاناتها على المواقع والتطبيقات”، وتابعت “تكمن أهمية هذه القضية في المعلومات التي قد تُكشف خلال عملية الإعلان عبر الإنترنت. فمن خلال جمع هذه البيانات ودمجها، يستطيع المعلنون تحديد هوية بعض المستخدمين أو مواقعهم وتتبع أنشطتهم على الإنترنت”.

وأفادت مصادر مطلعة أن “شركة تكنولوجيا أمريكية كبرى ومنظمة دولية على الأقل قد بدأتا تحقيقات داخلية لتحديد ما إذا كان موظفوهما قد استُهدفوا بهذه الإعلانات”، وأشارت الى أن “شركة تكنولوجيا أمريكية كبرى ومنظمة دولية قد بدأتا تحقيقات داخلية لتحديد ما إذا كان موظفوهما قد استُهدفوا بهذه الإعلانات”.

المصدر: رويترز