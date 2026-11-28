أطباء بلا حدود: الاحتلال قتل اثنين من كوادرنا بغزة

أدانت منظمة أطباء بلا حدود بشدة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي إحدى عياداتها في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد اثنين من موظفيها، مؤكدة أن الاعتداء كان متعمدًا، وأن إحداثيات الموقع وعلاماته المميزة كانت معروفة وواضحة لدى جيش الاحتلال مسبقًا.

وقالت المنظمة، في بيان رسمي، إن استهداف المنشأة الصحية يمثل اعتداءً خطيرًا على العاملين في المجال الطبي والمرافق المخصصة لتقديم الرعاية الصحية، مطالبة بمساءلة سلطات الاحتلال عن الهجوم، ومعربة عن تضامنها مع عائلات الضحايا.

وأوضحت أن عدد موظفيها الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 17 موظفًا، في حصيلة تعكس حجم المخاطر التي تواجه الفرق الإنسانية والطبية العاملة في القطاع.

وفي سياق متصل، أشارت المنظمة إلى استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على عملها، بما في ذلك منع موظفيها الدوليين من دخول قطاع غزة، وحظر إدخال الإمدادات الطبية اللازمة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، الأمر الذي يفاقم الصعوبات التي تواجه عملياتها الإنسانية والطبية.

وسبق أن حذرت أطباء بلا حدود من انعدام الأماكن الآمنة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عشرات أوامر الإخلاء الإسرائيلية طالت مواقع إنسانية حيوية، فضلًا عن تعرض مبانٍ تقع على مسافات قريبة من مراكزها الطبية للقصف، ما يهدد سلامة المرضى والفرق الطبية.

وتأتي إدانة المنظمة في ظل استمرار استهداف المنشآت الصحية والعاملين في القطاع الطبي، وتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة، جراء العدوان والحصار والقيود المفروضة على دخول المستلزمات الطبية والإغاثية.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام