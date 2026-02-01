الأحد   
   01 02 2026   
   12 شعبان 1447   
   بيروت 18:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    أطباء بلا حدود: قرار “إسرائيل” وقف أنشطتنا في غزة ذريعة لعرقلة المساعدات الإنسانية

      اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، أن قرار الكيان الإسرائيلي وقف أنشطتها في قطاع غزة بحلول 28 شباط/فبراير هو “ذريعة” لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

      وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: “هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها”.

      وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستوقف العمليات الإنسانية للمنظمة لعدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

      المصدر: أ.ف.ب.

      مواضيع ذات صلة

      8 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة بعد استشهاد 32 فلسطينياً

      8 دول عربية وإسلامية تدين الانتهاكات الإسرائيلية في غزة بعد استشهاد 32 فلسطينياً

      شهيد وجرحى بقصف صهيوني في وادي غزة ضمن خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

      شهيد وجرحى بقصف صهيوني في وادي غزة ضمن خروقات متواصلة لوقف إطلاق النار

      انخفاض مواليد غزة 11% في 2025 وارتفاع وفيات الأجنة وحديثي الولادة بفعل الحرب

      انخفاض مواليد غزة 11% في 2025 وارتفاع وفيات الأجنة وحديثي الولادة بفعل الحرب