أطباء بلا حدود: قرار “إسرائيل” وقف أنشطتنا في غزة ذريعة لعرقلة المساعدات الإنسانية

اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود، الأحد، أن قرار الكيان الإسرائيلي وقف أنشطتها في قطاع غزة بحلول 28 شباط/فبراير هو “ذريعة” لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: “هذه ذريعة لعرقلة المساعدة الإنسانية. تدفع السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية نحو خيار مستحيل بين تعريض موظفيها للخطر، أو وقف المساعدة الطبية الطارئة لناس هم في أمسّ الحاجة إليها”.

وجاء هذا البيان بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال أنها ستوقف العمليات الإنسانية للمنظمة لعدم تقديمها قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.

المصدر: أ.ف.ب.