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   18 ذو الحجة 1447   
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    تصاعد التطورات الميدانية في الجنوب… متابعة مع مراسلنا هاشم السيد حسن

    المصدر: موقع المنار

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