وزير الداخلية الباكستاني: نعمل إلى جانب إيران من أجل إحلال السلام في المنطقة

ثمن وزير الداخلية الباكستاني “محسن نقوي” النهج البنّاء الذي يتبعه مسؤولو الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل رفاه وتنمية شعبي البلدين؛ مؤكدا أن باكستان وإيران تعملان جنبا إلى جنب من أجل إرساء السلام في المنطقة.

وعقد الاجتماع الرسمي للوفدين الإيراني والباكستاني رفيعي المستوى برئاسة وزير الداخلية الإيراني “إسكندر مؤمني” ووزير الداخلية الباكستاني “محسن نقوي” عقد عصر اليوم الثلاثاء في إسلام آباد.

وأعرب رئيس الداخلية الباكستاني خلال هذا الاجتماع عن ارتياحه لأول زيارة رسمية يقوم بها نظيره الإيراني “إسكندر مؤمني” إلى إسلام آباد؛ مؤكدا أن باكستان تنظر إلى هذه الزيارة المهمة باعتبارها بشرى خير للمنطقة وشدد على أن طهران وإسلام آباد تعملان جنبا إلى جنب من أجل تحقيق التنمية والرفاه لشعبي البلدين فضلا عن إرساء السلام في المنطقة.

وأضاف “نقوي” أن مشاركة كبار ممثلي وزارات الصناعة والتعدين والتجارة، والنفط، والجهاد الزراعي، والطرق والتنمية الحضرية الإيرانية تعكس أهمية التعاون الثنائي واعتماد خطوات جديدة لفتح آفاق جديدة للتعاون.

ولفت إلى معضلة الإرهاب والعناصر التي تسعى إلى تقويض أجواء السلام والاستقرار على الحدود المشتركة؛ مؤكدا أن طهران وإسلام آباد عازمتان على احتواء هذا التحدي، ولن تسمحا للإرهابيين وداعميهم بتحقيق أهدافهم وشدد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الأجهزة الأمنية في إيران وباكستان للقضاء على العناصر المهددة للأمن، ولا سيما الجهات الممولة لها.

كما تطرق وزير الداخلية الباكستاني إلى قضية تهريب البشر على الحدود المشتركة، وأهمية التعاون الثنائي لمكافحتها، بما في ذلك الحيلولة دون استخدام المسارات البحرية في عمليات تهريب البشر.

ومن جانبه، طرح وزير الداخلية الإيراني خلال هذا الاجتماع 3 محاور، شملت تسهيل حركة الشاحنات التجارية بين إيران ومختلف المناطق الباكستانية وبالعكس، وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 10 مليارات دولار، واهتمام الحكومة الباكستانية بتحديث خط السكك الحديدية على حدودها مع إيران بما يسهم في زيادة الأنشطة التجارية.

وصرح “مؤمني” مخاطبا نظيره الباكستاني أن الجانب الإيراني أنجز خط السكك الحديدية في أراضيه حتى مشارف ميرجاوه؛ قائلا: إننا نتوقع من المسؤولين الباكستانيين أيضا إيلاء اهتمام جاد لتحديث خط السكك الحديدية في الجانب الباكستاني عند حدود تفتان.

وأكد أن زيادة حجم التجارة على الحدود، ولا سيما في معبر ريمدان–غبد، تحظى باهتمام إيران؛ مردفا: إننا نطلب من الجانب الباكستاني اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز أنشطة التجارة الحدودية في ريمدان.

المصدر: وكالة مهر