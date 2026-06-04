الخميس   
   04 06 2026   
   18 ذو الحجة 1447   
   بيروت 17:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وزارة الصحة اللبنانية: 3526 شهيدا و10733 جريحا منذ بدء العدوان الاسرائيلي في 2 آذار الماضي

      مواضيع ذات صلة

      السيد الحوثي: نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا أن يحذروا من التوريط الأميركي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني

      السيد الحوثي: نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا أن يحذروا من التوريط الأميركي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني

      السيد الحوثي: ننسق مع إخوتنا المجاهدين بمحور المقاومة تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأميركية العدوانية

      السيد الحوثي: ننسق مع إخوتنا المجاهدين بمحور المقاومة تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين وتجاه الإجراءات الأميركية العدوانية

      الحرس الثوري: لن يتحقق أي هدوء في المنطقة من دون انسحاب الصهاينة من الأراضي اللبنانية المحتلة

      الحرس الثوري: لن يتحقق أي هدوء في المنطقة من دون انسحاب الصهاينة من الأراضي اللبنانية المحتلة