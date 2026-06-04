ثمانية شهداء في غارات إسرائيلية استهدفت أحياء سكنية بمدينة غزة

استشهد ثمانية فلسطينيين، بينهم خمسة من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين بجروح جراء سلسلة غارات جوية شنّها الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس على مناطق متفرقة من مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن طواقم الدفاع المدني تعاملت مع عدد من المواقع المستهدفة، مؤكداً سقوط ثمانية شهداء وعدد من الجرحى نتيجة الغارات الإسرائيلية التي طالت أحياء سكنية في المدينة.

من جهته، أعلن مستشفى الشفاء الطبي غرب غزة استقباله جثامين ثمانية شهداء ونحو 15 مصاباً، مشيراً إلى أن من بين الشهداء خمسة أفراد من عائلة واحدة، هم منار إبراهيم لبد وحسن رباح لبد وأبناؤهما محمد ورهف وتميم.

وأوضح بصل أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني نقلت شهيدين وعدداً من المصابين، أحدهم في حالة حرجة، إثر غارة استهدفت شقة سكنية داخل مبنى في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وأضاف أن شهيداً آخر وعدداً من الجرحى سقطوا جراء غارتين جويتين استهدفتا منزلاً وشقة سكنية في شمال غرب المدينة.

وتأتي هذه الغارات في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يشهد تصعيداً متواصلاً واستهدافاً للأحياء السكنية والبنى المدنية، ما يؤدي إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.

المصدر: موقع المنار+الدفاع المدني في غزة