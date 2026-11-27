الحكومة اليمنية: المجزرة السعودية بحق الأطفال في تعز لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب

قال الناطق باسم الحكومة اليمنية عمر البخيتي في حديث له الجمعة “ندين الجريمة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان السعودي باستهداف مبنى في مدينة التربة بتعز وأسفرت عن استشهاد 11 مواطنا معظمهم أطفال”.

وأكد البخيتي ان “استهداف الأطفال والمدنيين جريمة حرب مكتملة الأركان تكشف مدى إجرام العدوان السعودي واستهتاره بحياة الأبرياء”، ولفت الى ان “استمرار تحليق الطيران فوق موقع الجريمة وعرقلة جهود الإسعاف والإنقاذ يمثل جريمة إضافية تضاف إلى سجل جرائمه الوحشية”.

وشدد البخيتي على ان “المجزرة السعودية بحق الأطفال في تعز لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون عقاب”، واضاف ان “دماء الأطفال الضحايا ستظل شاهدا على وحشية العدوان السعودي”، وتابع “كلما تلقى العدوان السعودي صفعة في الميدان من القوات المسلحة يهرع الى قتل أطفال اليمن”.

المصدر: موقع المنار