القوات اليمنية: الطيران السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 104 غارات على صنعاء وعدة محافظات

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع “شن الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 104 غارات جوية وصواريخ استهدف بها الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات الجوف وتعز وعمران وحجة وصعدة والحديدة ولحج والبيضاء والضالع”.

واضاف سريع في بيان له الجمعة ان ذلك تم “من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين جلهم أطفال”، وتابع “ليبلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدِنا 6038 غارة جوية وصاروخا”.

المصدر: موقع المنار