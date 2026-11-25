استهداف سعودي لشبكة الاتصالات في جبل الشماحي بريف إب

استهدف النظام السعودي الاربعاء محطة شبكة الاتصالات التابعة للمؤسسة العامة للإتصالات في جبل الشماحي بمديرية ريف إب بمحافظة إب ..

وأوضح مصدر في فرع المؤسسة العامة للإتصالات بالمحافظة أن هذا العدوان السافر الذي يستهدف محطات وشبكات الاتصالات وقطاع الاتصالات بشكل عام يدل دلالة واضحة على الحقد الممنهج والتعمد في استهداف البنى التحتية لهذا البلد ..

ولفت المصدر إلى أن الاستهداف لمحطة شبكة الاتصالات في جبل الشماحي دليل على فشل وغباء العدو السعودي الذي استهدف هذه المحطة المدمرة اساسا والخارجة عن الخدمة منذ أشهر طويلة .. مشيرا إلى أن هذه المحطة تم استهدافها من قبل العدو الأمريكي والصهيوني العام الماضي وأدى الاعتداء والقصف الأمريكي إلى تدمير تلك الشبكة بشكل كلي وظلت على حالها حتى اليوم ..

المصدر: موقع المنار