مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 27-11-2026

كتابة: علي حايك

تقديم: غادة عساف النمر

العدوُّ يوسّع دائرةَ اعتداءاتِه البريةِ والجويةِ جنوبًا، وصولًا إلى عينِ التينةِ البقاعيةِ، ويعاود تهديداتِه لتطالَ الصيادينَ في المياهِ اللبنانيةِ، فيما لا تزالُ السلطةُ تسبحُ في أوهامِها، وتعلنُ عن انتظارِها تشكيلَ الحكومةِ الإسرائيليةِ الجديدةِ لتعرفَ أيَّ سياسةٍ ستتبعُها هذه الحكومةُ. ومع إقرارِ رئيسِ الجمهوريةِ بأنَّ إسرائيلَ لم تنفّذْ اتفاقَ الإطارِ الذي يلتزمُ به لبنانُ، تبقى وجهتُه التفاوضيةُ رهنَ الإشارةِ الأميركيةِ، مع سعيِ واشنطن لعقدِ جولةٍ تفاوضيةٍ ثامنةٍ بين لبنانَ وإسرائيلَ، حسبما كشفتْ صحيفةُ هآرتسَ العبريةُ، والتركيزِ على إيجادِ طرفٍ ثالثٍ يتولى تنفيذَ الاتفاقاتِ والتحققَ من النماذجِ التجريبيةِ.

كأنَّ السلطةَ اللبنانيةَ لم تتعلّمْ من التجربةِ بدماءِ أهلِها وما تبقّى من قراها المحتلةِ، ولم يكفِها نموذجُ زوطرَ المشؤومُ، لتُجرَّ إلى جولةٍ جديدةٍ عنوانُها انتزاعُ إقرارٍ بإنهاءِ أيِّ دورٍ لقواتِ اليونيفل، حسبما تريدُ الإرادةُ الأميركيةُ، وتخلٍّ تامٌّ عن اتفاقِ السابعِ والعشرينَ من تشرينَ الثانيَ الذي أنهى حربَ العامِ 2024، وتهديدٌ لما تبقّى من اتفاقِ الـ1701. كلُّ هذا ولا رأيَ ولا قرارَ للحكومةِ ولا لمجلسِ النوابِ، وكأنَّ البلدَ بلا دستورٍ وبلا ميثاقٍ.

أما ميثاقُ الصبرِ والصمودِ والعملِ بكلِّ الوسائلِ لتحريرِ الأرضِ والإنسانِ، فهو عنوانُ شبابِ التعبئةِ العاملينَ كمجتمعٍ مقاومٍ، مضحّينَ ومتطوّعينَ ببذلِ الأنفسِ والأموالِ، ولهم كانتْ رسالةُ تحيةٍ وتقديرٍ من الأمينِ العامِّ لحزبِ الله سماحةِ الشيخِ نعيمِ قاسمٍ في يومِ التعبئةِ، مع الدعوةِ لهم للاستمرارِ في أعمالِهم وجامعاتِهم ومتاجرِهم ومزارعِهم، مع اليقظةِ للدفاعِ حيثُ يستلزمُ ذلك. وأكّدَ سماحتُه للتعبويينَ أنَّ معهم لن يتمكّنَ العدوُّ الإسرائيليُّ من البقاءِ على أرضِنا محتلًّا.

ومن أجلِ تحريرِ الأرضِ من الاحتلالِ، وحفظِ الوطنِ وبناءِ المؤسساتِ، كانتْ رسالةُ الرئيسِ نبيهِ بري لحزبِ الله وحركةِ أملٍ، التي نقلَها عنه عضوُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومةِ النائبُ علي عمار، من أنَّ عليهما من الآنَ فصاعدًا أن يتعاملا كفريقٍ واحدٍ، وليس كفريقينِ.

المصدر: موقع المنار