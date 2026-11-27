العدوان السعودي على اليمن متواصل: 14 شهيداً بينهم 12 طفلاً

‏ استشهد 11 مواطناً يمنياً معظمهم أطفال بغارة لطيران العدوان السعودي استهدفت مبنى سكنياً بمدينة التربة في مديرية الشمايتين بتعز .

وزارة الصحة اليمنية اعلنت استشهاد 14 مواطنا بينهم 12 طفلا وجرح 20 آخرين بينهم 8 أطفال وامرأة بغارات ونيران العدوان السعودي وتحشيداته في الـ 24 ساعة الماضية، وارتفاع حصيلة العدوان السعودي إلى 524 شهيدا و1051 جريحا منذ بدء التصعيد على اليمن.

من جهتها اعلنت القوات المسلحة اليمنية ان 104 غارات سعودية استهدفت صنعاء و10 محافظات خلال 24 ساعة مخلفة شهداء وجرحى مدنيين، مشيرة الى تنفيذ العدوان 6038 غارة جوية وصاروخا إجمالي العدوان السعودي منذ بدء التصعيد ضد اليمن.



الاعلام اليمني افاد ان العدوان السعودي استهدف بثماني غارات شبكات الاتصالات في مديرية الزهرة بالحديدة وشبكة الاتصالات في عزلة ربوع الحدود في مديرية مجز بصعدة.

واعلن استشهاد طفل وإصابة آخر جراء استهداف العدوان السعودي لهما في وادي الضباب بمديرية جبل حبشي اليمنية في تعز.

كما اعلن استشهاد مواطن متأثرا بجروحه في العدوان السعودي على محطة الصرف الصحي في مديرية الميناء يوم أمس.

طيران العدوان السعودي استهدف مديرية سحار اليمنية بـ 3 غارات ونفذ غارتين على مديرية صالة.



المصدر: المسيرة