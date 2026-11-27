بلدية حارة حريك تفتتح النصب التذكاري للقائد الجهادي الشهيد السيد هيثم الطباطبائي ورفاقه الشهداء .. النائب عمار: المقاومة على جهوزيتها لمواجهة أية حماقة يمكن أن يرتكبها العدو

وفاءً للدماء الزاكية وتخليدًا لمسيرتهم الجهادية وعطاءاتهم وتضحياتهم، ولمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، أقامت بلدية حارة حريك مراسم إزاحة الستار عن النصب التذكاري للقائد الجهادي الكبير الشهيد السيد هيثم علي الطباطبائي (السيد أبو علي)، وذلك في مكان استشهادهم عند شارع الشهيد الشيخ راغب حرب في حارة حريك، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمّار، نائب رئيس بلدية حارة حريك صادق سليم، فعاليات وشخصيات، عائلة الشهيد، وجمع من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم عزفت الفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج) النشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، بعدها ألقى النائب عمّار كلمة قال فيها، إن ساعة اغتيال الشهيد القائد “السيد أبو علي”، لم تكن الحلقة الأولى من محاولات الاغتيال، وإنما تعرّض لعدة محاولات قبلها، حيث حاول العدو الصهيوني تجنيد استخباراته وأياديه الخبيثة مرارًا وتكرارًا بالتواطئ مع الاستخبارات الدولية وبالأخص الاستخبارات الأميركية للنيل من هذه القامة.

وقال النائب عمّار إن السلطة العفنة في الداخل اللبناني التي تحاول النيل من المقاومة، لم ترعوِ من سابقاتها من الحكومات التي حاولت بشتى الطرق والوسائل لا سيما من خلال التواطؤ عبر الإملاءات الأميركية ومن ورائها الإملاءات الصهيونية من أجل الوصول إلى هذا الهدف، ولكنها لم تنجح في ذلك، فظنوا أنهم إذا ما استهدفوا قادتنا وبالأخص القادة الشهداء وعلى رأسهم المقدّس السيد حسن نصر الله (رض) والمقدّس السيد عباس الموسوي (رض) والسيد هاشم صفي الدين (رض) وبقية القادة والشهداء، يمكن لهم أن يقضوا على هذه المقاومة، ولكنّهم خسئوا، لأن دماء قادتنا ودماء الشهيد القائد “السيد أبو علي”، ستبقى لنا مدرسة ننهل منها الكرامة والإباء والسيادة والعزة في سبيل الله تعالى.

وأشار النائب عمّار إلى أن هناك محاولات لإلقاء الذُعر والرعب بيننا، من خلال الحديث المستمر عن أن العدو الإسرائيلي يحضّر نفسه لعمل ما في لبنان، وهذا لا نستبعده على الإطلاق، علمًا أنه منذ أن أُعلن وقف إطلاق النار، والمقاومة مستمرة في تحضير ذاتها ورفع شأنيتها وجهوزيتها لمواجهة أية حماقة يمكن أن يرتكبها العدو، وعليه، فإننا نقول للعدو الصهيوني، اجمع جمعك، وكد كيدك، فو الله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا.

وقال النائب عمّار إن رئيس جمهوريتنا يرى بالعين المجردة العدو الإسرائيلي وصنيعته في الجنوب اللبناني، ويعلم أن هناك أرضًا لبنانية محتلة وأن هذا العدو يطيل الأمد في الاحتلال وهو في نيته التوسع أكثر فأكثر، ولكنّه لا يحرّك ساكنًا، ويا ليته كذلك فقط، بل إنه يمد يده للتفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي المستمر في احتلال الأرض، والذي يتحضر لتوسيع احتلاله في الجنوب، فضلاً عن كل انتهاكاته البرية والبحرية والجوية على لبنان التي لم تحرك جفنًا في عيني رئيس الجمهورية، الذي لو أراد أن يكون رئيسًا للجمهورية حقًا، عليه أن يكون مستقلاً ومقاوماً لهذا العدو.

وتوجّه النائب عمّار لرئيس الحكومة اللبنانية بالقول: عليك قبل كل شيء أن تنظر إلى العدوانية الإسرائيلية الحاصلة، وأن تتعامل معها من خلال جولاتك وزياراتك في الخارج، تعامل المقاوم المطلوب، فتحمل سيادة هذا الوطن على كتفيك، وتطبعه على جبينك، لتصرخ عاليًا في وجه كل عناصر الاستكبار العالمي الذين يدعمون الاحتلال في لبنان.