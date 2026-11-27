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عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: “العدوان ” السعودي على اليمن مستمر منذ عام 2015 ولن نقبل الاعتداء على بلدنا بحجة الدفاع عن السعودية
27-11-2026 23:34 مساءً
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