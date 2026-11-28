ويتكوف يقدم إحاطة مغلقة حول أوكرانيا الثلاثاء المقبل للمرة الأولى في الكونغرس

تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء المقبل إحاطة مغلقة حول أوكرانيا يقدمها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، في أول ظهور له من هذا النوع أمام اللجنة.

ويعد هذا الاجتماع الأول لويتكوف أمام أعضاء اللجنة لإطلاع المشرعين على مسار الاتصالات الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتأتي الإحاطة عقب سلسلة اجتماعات مكثفة قادها ويتكوف برفقة جاريد كوشنر خلال نوفمبر 2026، شملت جولة محادثات ثلاثية في أبوظبي بين وفود من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، تلاها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، ثم محادثات في برلين مع مسؤولين أوروبيين وأوكرانيين واجتماع “تحالف الراغبين” لبحث الضمانات الأمنية وخطط إعادة الإعمار لما بعد الحرب.

وبالتزامن مع إحاطة مجلس الشيوخ، من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة “دروس الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات الناشئة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمس الجمعة أن تسوية النزاع في أوكرانيا تتطلب مشاركة طرفي الصراع، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتم من جانب واحد، في ظل الاتصالات بشأن التسوية الآن.

وقال ترامب خلال فعالية في منتجع مارالاغو، ردا على سؤال بشأن تسوية النزاع الأوكراني:”أعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في أن تنتهي الحرب، أنا أؤمن بذلك. والتانغو يحتاج إلى شخصين”.

وكانت وفود روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا قد أجرت مفاوضات في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني / نوفمبر، وأعلن مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي ترأس الوفد الروسي، أن مسألة هيكل الأمن الأوروبي كانت المحور الرئيسي في اللقاء.

وأعلن الكرملين عن التحضير لجولة جديدة من المفاوضات الثلاثية حول أوكرانيا لم يتحدد موعدها بعد.

وقال ميدينسكي إن مسألة بنية الأمن الأوروبي كانت المحور الرئيسي للمحادثات، مضيفا أن الأطراف اتفقت على إجراء عملية تبادل واسعة جديدة للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، على أن تعلن تفاصيلها المحددة في وقت قريب.

المصدر: روسيا اليوم