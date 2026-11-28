الدعم المالي لأوكرانيا بلغ 227.9 مليار دولار

بلغ إجمالي الدعم المالي المقدم لأوكرانيا منذ فبراير 2022 نحو 227.9 مليار دولار، بحسب حسابات وكالة “تاس” المستندة إلى بيانات وزارة المالية الأوكرانية.

واضطرت دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم نحو 15 مليار دولار لدعم كييف خلال نوفمبر 2026 وحده، فيما لم تتجاوز المساعدات المالية المقدمة من الدول الأخرى والمؤسسات الدولية خلال الشهر ذاته مليار دولار.

ولا تشمل هذه الحصيلة المساعدات العسكرية المقدمة على شكل أسلحة ومعدات وذخائر وتجهيزات ومعلومات استخباراتية، فضلا عن تدريب وحدات القوات المسلحة الأوكرانية. كما لا تتضمن المساهمات في برنامج “PURL”، الذي تشتري بموجبه الدول الأوروبية أسلحة أمريكية وتدعم بها أوكرانيا.

وأعلنت وزارة المالية الأوكرانية في 20 تشرين الثاني / نوفمبر تلقي ميزانية البلاد دفعة قياسية بلغت 8 مليارات يورو ضمن آلية دعم أوكرانيا الأوروبية، منها نحو 5 مليارات يورو في إطار برنامج قروض الدعم الأوروبي.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر ممول لكييف، إذ قدم لها نحو 43.6 مليار دولار منذ مطلع العام الجاري، وأكثر من 100 مليار دولار منذ شباط / فبراير 2022.

وتشير حسابات “تاس” إلى أن تخصيص 100 مليار يورو لأوكرانيا ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة، في حال إقراره، لن يكفي سوى نحو عامين وفق وتيرة التمويل الحالية.

وفي 18 تشرين الثاني / نوفمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية تقديم قرض إضافي لأوكرانيا بقيمة 45 مليار يورو في 2027، منها 20 مليارا لدعم الميزانية و25 مليارا للاحتياجات العسكرية.

غير أن القمة الأوروبية التي اختتمت في بروكسل في 27 تشرين الثاني / نوفمبر لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية طويلة الأجل، ما عرقل إقرار القرض الجديد، وسط ترقب لاستئناف المفاوضات في قمة 17 و18 كانون الاول / ديسمبر، بحسب وكالة “أسوشيتد برس”.

وقدمت الولايات المتحدة لكييف 30.2 مليار دولار من الدعم المالي خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن يوقف خلفه دونالد ترامب هذا الدعم عقب عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني / يناير 2025.

ومنذ فبراير 2022، حصلت أوكرانيا على 15.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و10.6 مليار من اليابان، و6.3 مليار من البنك الدولي، و6.2 مليار من كندا، و3.8 مليار من بريطانيا.

كما تلقت كييف مساعدات وقروضا على أساس ثنائي من دول أوروبية، بينها ألمانيا بنحو 1.7 مليار دولار، والنرويج بـ717 مليون دولار، وفرنسا بـ437 مليون دولار.

وفي 26 تشرين الثاني / نوفمبر، أعلنت وزارة المالية الأوكرانية تلقي 450 مليون دولار عبر برامج البنك الدولي، منها 415 مليونا بقروض مضمونة من الحكومة اليابانية.

وأكدت موسكو مرارا أن المساعدات الغربية لكييف لن تكون حلا قادرا على تغيير مسار العمليات العسكرية.

المصدر: وكالة تاس الروسية