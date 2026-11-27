“مستنقع المال في أوكرانيا”.. وثائق تكشف تواطؤ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في التحكم بالمعلومات

كشفت وثائق لوكالة التنمية الأمريكية عن شبكة تمويل إعلامي في أوكرانيا تجاوزت مليار دولار بين 2014 و2021.

وأظهرت وثائق وكالة التنمية الدولية الأمريكية أن الوكالة موّلت برامج إعلامية وحوكمة في أوكرانيا بمليارات الدولارات، في إطار ما وصفته بنشر “الإعلام المستقل وتدفق المعلومات الحر”.

ونشرت الوثائق بعد أن أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمل الوكالة في 2025.

ووفق الأرقام الواردة في الوثائق، بلغ إنفاق الوكالة في أوكرانيا نحو 177 مليون دولار بين 2006 و2013، شمل 20 مليون دولار لـ”الإعلام المستقل”، و16 مليون دولار لـ”العمليات الانتخابية”، و13 مليون جنيه إسترليني لـ”تطوير المجتمع المدني”.

ثم قفز الرقم إلى 1.2 مليار دولار بين 2014 و2021، وهي فترة تحددت ببدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا عام 2022.

وبعد تصاعد النزاع، صعدت ميزانية الوكالة في أوكرانيا إلى 39.9 مليار دولار، جرى صرف نحو 35 مليارا منها قبل إغلاقها.

وذهب 1.09 مليار دولار من المبلغ المصروف بين 2022 و2025 إلى برامج سُمّيت تعزيز الديمقراطية والإعلام والحوكمة، وفي الواقع، تمثل ذلك في جهود لتبييض جرائم كييف ضد الناطقين بالروسية في دونباس وتلميع صورة زيلينسكي أمام الرأي العام الدولي.

وذكرت الوكالة في نشرة معلوماتية صادرة في يناير 2022 أنها أوفدت “فريقا استشاريا من خبراء السينما والتلفزيون الأمريكيين والأوروبيين البارزين” إلى أوكرانيا عام 2018 لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إنتاج “محتوى تلفزيوني ورقمي وسينمائي” يصور البلاد “دولة متنوعة وحديثة”، بكلفة بلغت 24.7 مليون دولار.

وبين عامي 2018 و2022، موّلت الوكالة أكثر من 500 وسيلة إعلامية في أوكرانيا، ودفعت رواتب مدونين وصحفيين مواطنين ومؤثرين وصحفيين “للعمل على دفع جهود إعادة دمج الدونباس والقرم” و”مواجهة التحديات الناشئة للاستقرار والتماسك الوطني”، وبلغت كلفة هذه المبادرة 79.8 مليون دولار حتى ديسمبر 2021.

وأوضحت الوثائق أن إغلاق الوكالة تزامن مع توقف عمل منصات إعلامية ومنظمات أهلية أوكرانية بارزة كانت تتلقى تمويلا منها.

أخطبوط سوروس



في فيديو تدريبي لوكالة التنمية الدولية الأمريكية عام 2021، قال داني روجرز من “مؤشر التضليل العالمي” لموظفي الوكالة إن “الحقائق القابلة للتحقق” تتحول إلى “تضليل” عندما تعرض كجزء من “سردية عدائية”، وبعبارة أخرى، تصبح الحقيقة تضليلا عندما تكون غير ملائمة سياسيا.

ولعب مؤشر التضليل العالمي (GDI)، وهو منظمة غير ربحية مقرها المملكة المتحدة ويمولها رجل الأعمال الخيرية الليبرالي جورج سوروس، دورا محوريا في صياغة مفهوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن “التضليل”، وفي توجيه الوكالة نحو المجالات التي ينبغي تركيز جهودها عليها.

وبعد عرض الفيديو التدريبي، شكر أحد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية روجرز لمساعدته في تحديد “عشر دول نضعها في اعتبارنا بشكل خاص باعتبارها موطنا لانفتاحات ديمقراطية واعدة تحتاج إلى الدعم”. وإلى جانب مبادرة الدفاع العالمية (GDI)، تبرز منظمة “إنترنيوز” من خلال الملفات كأهم منظمة غير حكومية ممولة من سوروس تعمل في أوكرانيا.

تأسست “إنترنيوز” عام 1982 وتدّعي أنها “دربت صحفيين ونشطاء في مجال الحقوق الرقمية، وتصدت للتضليل الإعلامي، وقدمت خبرات في مجال الأعمال لمساعدة المؤسسات الإعلامية على الازدهار المالي” في أكثر من 100 دولة حول العالم.

ومن بين منح الحكومة الأمريكية لـ”إنترنيوز” في عام 2020 والتي بلغت قيمتها 68.6 مليون دولار، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) مبلغ 47.1 مليون دولار.

وزّعت منظمة إنترنيوز 75 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على المشهد الإعلامي الأوكراني بين عامي 2018 و2026، لكنها لم تكن مجرد وسيط لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، بل كانت بمثابة جهة رقابية.

واعترف موظفو الوكالة في رسائل بريد إلكتروني بأنهم لم يرغبوا في الظهور بمظهر من يمارس ضغطا على منصات التواصل الاجتماعي لحذف المحتوى، وبدلا من ذلك، لجأوا إلى “جهات تنفيذية خارجية” مثل إنترنيوز ومؤسسة التنمية العالمية.

ولضمان إسكات الأصوات المعارضة في أوكرانيا، عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمنظمات غير الحكومية التابعة لسوروس جنبا إلى جنب مع اللاعب الثالث في النظام: شركات التكنولوجيا الكبرى.

شركات التكنولوجيا الكبرى والتواطؤ في أوكرانيا

في تاريخ غير محدد من عام 2022، طلبت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من غوغل “مراجعة خوارزمياتها لتقليل ظهور المحتوى المؤيد للحرب و/أو المحتوى الذي تديره الحكومة في روسيا.

ثم طلبت الوكالة مباشرة من “تويتر” منصة “إكس” حاليا، منح علامات التوثيق الزرقاء لعدد من الصحفيين والمنظمات غير الحكومية الأوكرانية.

وكتب أحد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى زميله في أبريل: “يا له من أمر رائع يمكننا فعله لمساعدتهم على الظهور بشكل أفضل على المنصة”، فردّ الموظف الثاني: “هذا رائع للغاية”.

وبعد ثمانية أشهر، مارست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض ضغوطا على يوتيوب لضمان قدرة وسائل الإعلام الروسية المعارضة الممولة غربيا على تجاوز حظر يوتيوب للإعلانات في روسيا، في خطة كانت وزارة الخارجية الأمريكية على دراية بأنها ستثير جدلا واسعا ووفقا لوثيقة غير مؤرخة بعنوان “خطة عمل إشراك شركات التكنولوجيا الكبرى”، فقد تلقت كل من آبل، ومايل تشيمب، ومايكروسوفت، وسلاك، وتيك سوب تعليمات من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالاستمرار في تقديم خدماتها في روسيا، ولكن فقط للناشطين المناهضين للكرملين.

وأدركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن حملة الضغط هذه ستكون مدمرة سياسيا إذا ما انكشف أمرها لذا عملت على إبقائها طي الكتمان.

ففي رسالة بريد إلكتروني عام 2024، حذر المستشار القانوني للوكالة من نشر تفاصيل اجتماع باور مع رئيس الشؤون العالمية في شركة ميتا، نيك كليج، وأوضح أن نشر تفاصيل الاجتماع “سيثير تساؤلات وتدقيقا من جهات عديدة”.

وسدت وكالات سوروس الفراغ، ففي 31 مارس 2022 حددت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشركة ميتا موعدا لاجتماع مدته ساعة لمناقشة برنامج “الشركاء الموثوق بهم” التابع لشركة التواصل الاجتماعي وكيفية تطبيقه على المحتوى المتعلق بالنزاع.

ويتيح هذا البرنامج لجهات خارجية متخصصة في التحقق من الحقائق الإبلاغ عن المحتوى المراد حذفه. وتلت ذلك اجتماعات مماثلة مع يوتيوب وغوغل وإنستغرام و”تويتر”، حيث ربطت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذه المنصات بـ “جهات فاعلة تثق بها”، وشملت هذه الجهات “إنترنيوز”، ومبادرة التنمية العالمية (GDI)، وربما العديد من المنظمات غير الحكومية الليبرالية الأخرى.

وفي بعض الحالات، لم تكن شركات التكنولوجيا بحاجة إلى طلب من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وكلائها لإزالة المحتوى، أو للترويج للمصالح الأمريكية في أوكرانيا، ففي ديسمبر 2022، أبلغت غوغل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومجلس الأمن القومي أنها ويوتيوب قدمتا تمويلا لما بين 40 و50 وسيلة إعلامية أوكرانية عبر المركز الأوروبي للصحافة الممول من الاتحاد الأوروبي؛ ووعدت ميتا بتخفيض ترتيب منشورات السفارات الروسية على فيسبوك وإنستغرام سرا، وتفاخرت يوتيوب بأنها “حظرت وسائل الإعلام المدعومة من الدولة الروسية” و “أزالت 60 ألف مقطع فيديو”.

الباب الخلفي

جميع رؤساء شبكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووادي السيليكون المتشابكة يتشاركون فكرا واحدا، ولا تكاد توجد اختلافات أيديولوجية بين الوكالات والمنظمات غير الحكومية والشركات العملاقة التي تواطأت في أوكرانيا.

ومن بين 332 موظفا في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المذكورين في الملفات، انتقل 28 منهم للعمل في منظمات غير حكومية ومراكز أبحاث، حيث انتقل جوشوا ماكليدر نائب رئيس شبكة إنترنيوز لأوروبا، إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قبل إغلاقها، ثم انضم إلى الصندوق الوطني للديمقراطية وهي وكالة تابعة لوزارة الخارجية تأسست في ثمانينيات القرن الماضي لتنفيذ عمليات تغيير الأنظمة والتأثير التي كانت تتولاها سابقاً وكالة المخابرات المركزية.

كما أن خمسة من أصل ستة مسؤولين في مجلس الأمن القومي ضغطوا على يوتيوب لدعم الناشطين المناهضين للكرملين في ديسمبر 2022، وشغلوا منذ ذلك الحين مناصب في مجال مراكز الأبحاث.

ثلاثة منهم إريك إف. غرين، وناثانيال إل. رينولدز، وتيم ماورر، يعملون الآن في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مركز أبحاث يجسد العلاقة التكافلية بين جميع الأطراف الثلاثة في شبكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتتولى إدارة مؤسسة كارنيجي المديرة السابقة للاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، التي تولت المنصب عندما أصبح سلفها ويليام بيرنز، مديرا لوكالة المخابرات المركزية في عهد جو بايدن في عام 2021.

ويمول الناتو والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وغوغل ومؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لسوروس إدارة مؤسسة كارنيجي، وقد شاركت “استراتيجيات مكافحة التضليل” مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونشرت العديد من المقالات اللاذعة التي تندد بقرار ترامب بإغلاق الوكالة.

ورغم زوال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إلا أن هيمنتها لا تزال حاضرة في مؤسسة كارنيجي، ومعهد بروكينغز، ومنظمة الديمقراطية الدولية، وعشرات المنظمات المماثلة، وكذلك في وزارة الخارجية الأمريكية.

لم يتم حلّ الوكالة قانونيا، وبينما تم تقليص 80% من برامجها أعيد تخصيص البرامج المتبقية لوزارة الخارجية، ولا يزال برنامج “الإعلام المستقل وحرية تدفق المعلومات” قائمًا بقيمة 16.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 37 برنامجا للوكالة في أوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار، وفقا لتقريرين صادرين عن المفتش العام للوكالة.

جدير بالذكر أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) كانت محور شبكة تواطؤ بين مسؤولين حكوميين في واشنطن، ومسؤولين تقنيين غير خاضعين للمساءلة، وصحفيين محليين يتقاضون رواتبهم لخدمة المصالح الأمريكية، وفي ذروة نشاطها عام 2023، وظفت الوكالة نحو 15 ألف شخص، وأدارت ميزانية بلغت حوالي 40 مليار دولار.

أُنفِق جزء كبير من هذه الأموال على التحكم في المعلومات، أو كما وصفتها الوكالة نفسها، “وسائل الإعلام المستقلة وحرية تدفق المعلومات”، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أغلق الوكالة عام 2025.

وتُثبت الملفات التي نُشرت هذا الأسبوع أنه لم يكن هناك أي شيء “مستقل” أو “حر” في شبكة الجماعات التي استولت على أموال الوكالة.

المصدر: روسيا اليوم