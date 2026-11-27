ماكرون: التخلي عن دعم أوكرانيا سيعرض الأمن الأوروبي للخطر

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النزاع في أوكرانيا يمثل “قضية وجودية” للأوروبيين، محذرا من أن التخلي عن كييف سيعرض أمن القارة للخطر.

وقال ماكرون: “علينا أن ننظر إلى الخريطة ونعود إلى أحداث التاريخ. نعم، هذه الحرب مسألة وجودية لأمن الأوروبيين. وإذا تخلينا عن أوكرانيا، فسنعرض أمننا للخطر على المديين القصير والمتوسط”.

وأضاف: “عندما أنظر إلى الوضع في العديد من الدول الأوروبية، أرى أن ذلك سيحدث على المدى القصير وليس المتوسط”.

وكان ماكرون قد دعا في 19 تشرين الثاني / نوفمبر، خلال اجتماع في برلين، إلى إعادة طرح مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرا أن امتلاك كييف جيشا كبيرا ومجهزا جيدا يجعل عضويتها في الحلف مهمة لأمن أوروبا على المدى الطويل.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اليوم نفسه، رفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى الناتو ونشر قوات أجنبية على أراضيها، معلنا استعداد روسيا لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي ودعوتها ممثلين أوروبيين إلى موسكو لتوضيح رؤيتهم بشأن الهيكل الأمني المستقبلي للقارة.

وفي 25 تشرين الثاني / نوفمبر، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن خطط الاتحاد الأوروبي لـتخصيص أموال إضافية لأوكرانيا في ميزانيته ستجعل كييف أقل ميلا إلى التسوية السلمية وأكثر تصميما على مواصلة الحرب.

المصدر: روسيا اليوم