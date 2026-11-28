مرشح للرئاسة الفرنسية: لا أحد يستطيع هزيمة الصين عسكريا

قال المرشح للرئاسة الفرنسية جان لوك ميلانشون إن هزيمة الصين عسكريا أمر مستحيل، مؤكدا رفضه الدخول في حرب معها، ومشيدا بتقدمها الاقتصادي والمالي.

وقال ميلانشون: “لا أحد يستطيع هزيمة الصين عسكريا، فهي دولة شاسعة وذات تعداد سكاني كبير، وتعرف كيف تدافع عن نفسها”.

وأضاف: “كانت الصين بالفعل الدولة الأولى في العالم في القرن التاسع عشر. ولإلحاق الهزيمة بها، أرسلنا حملات عسكرية ضد إمبراطورية آخذة في التراجع، وأجبرنا الصينيين على تعاطي المخدرات لضمان هيمنتنا عليهم، لكن كل ذلك انتهى”.

وأشار ميلانشون إلى أن الصين نجحت في إنشاء بنية تحتية خاصة بها للمعاملات المالية الدولية، معتبرا أنها تتفوق على نظام “سويفت” (SWIFT) من حيث سرعة تنفيذ المعاملات.

وقال إن إتمام المعاملة عبر النظام المستخدم في أوروبا يستغرق نصف يوم أو يوما كاملا، بينما لا تستغرق المعاملة عبر النظام الصيني، بحسب تقديره، سوى 17 ثانية. وتابع: “لقد انتصرت الصين، وستحقق المزيد من الانتصارات”.

وشدد السياسي الفرنسي على رفضه المواجهة العسكرية مع بكين، قائلا: “لا نريد الحرب مع الصين، وأحد أسباب رفضنا لها هو أننا لا نستطيع الانتصار فيها. أنا رجل واقعي”.

وفي السياق ذاته، أعلن ميلانشون، خلال تقديم النسخة الألمانية من كتابه في برلين في 27 تشرين الثاني / نوفمبر، عزمه بدء محادثات فورية مع بكين حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، مؤكدا أنه لن يساعد الولايات المتحدة في شن حرب ضد الصين.

وجدد زعيم حزب “فرنسا الأبية” تمسكه بمبدأ الصين الواحدة، ورفضه الدخول في مواجهة مع بكين على خلفية قضية تايوان.

المصدر: روسيا اليوم