فرنسا وبلغاريا تدينان أعمال العنف بين جماهير مرسيليا وليفسكي صوفيا وإصابة 11 مشجعًا

دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلغاري رومين راديف أعمال العنف التي اندلعت بين مشجعي أولمبيك مرسيليا وليفسكي صوفيا داخل الملعب، قبيل انطلاق مباراتهما في الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

وأعلنت شرطة مرسيليا إصابة 11 مشجعًا بلغاريًا جراء الاشتباكات، نُقل خمسة منهم إلى المستشفى، فيما أفاد نادي ليفسكي صوفيا بأنّ مشجعين ملثمين هاجموا جماهيره بالهراوات والمشاعل.

وقال راديف، عبر منصة «فيسبوك»، إنّه بحث مع ماكرون الاعتداء على المواطنين البلغاريين، شاكرًا له تدخّله الشخصي والمساعدة الطبية المقدّمة للمصابين، والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين البلغاريين.

من جهته، أكد ماكرون إجراء اتصال مع راديف، معربًا عن إدانته بأشدّ العبارات أعمال العنف التي استهدفت الجماهير البلغارية، ومشددًا على أنّ هذه الممارسات لا مكان لها في الرياضة أو الأماكن العامة، وأنّها لن تمرّ من دون عقاب.

وأظهرت صور لوكالة «رويترز» مشجعين، بعضهم ملثمون وآخرون ملطخون بالدماء، يحملون أسلحة بدائية الصنع وأنابيب معدنية، وسط محاولات للاعتداء على مشجعين آخرين عبر الحاجز الفاصل بين أقسام المدرجات، وإطلاق مشاعل ضوئية، فيما تدخّل أفراد الأمن لاحتواء الاشتباكات.

وأعلنت وزارة الخارجية البلغارية أنّها ستطالب بإجراء تحقيق شامل في الحادثة، فيما أكد نادي أولمبيك مرسيليا أنّه سيجري مراجعة خاصة للواقعة، بالتعاون الوثيق مع السلطات الأمنية.

وانتهت المباراة بفوز أولمبيك مرسيليا على ليفسكي صوفيا بهدف دون ردّ، سجّله اللاعب الجزائري أمين غويري من ركلة جزاء.

المصدر: رويترز