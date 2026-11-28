أوغندا | اطلاق أول تجربة سريرية للقاح الإيبولا بتقنية mRNA وسط تفشي السلالة النادرة في الكونغو

أعلنت أوغندا اليوم الجمعة، عن إطلاق تجربة سريرية للقاح مرشح ضد فيروس إيبولا من سلالة بونديبوغيو، بالتعاون مع شركة موديرنا الأمريكية، في وقت تتسارع فيه الجهود الدولية لاحتواء التفشي المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووصف معهد أبحاث الفيروسات في أوغندا التجربة بأنها “أول تجربة سريرية أفريقية من المرحلة الأولى للقاح بتقنية mRNA”، وستشمل 224 متطوعاً سليماً تتراوح أعمارهم بين سنة و65 عاماً، بهدف قياس سلامة اللقاح وقدرته على إحداث استجابة مناعية.

وفي مختبرات المجلس الطبي للأبحاث في ماساكا، يعكف العلماء على تحليل عينات دم من متطوعين ضمن تجربة لقاح آخر ضد سلالة بونديبوغيو، وهي السلالة المسؤولة عن التفشي الحالي في الكونغو الديمقراطية.

وقال يوجين ريزاغيرا، الأستاذ المشارك في علم الأوبئة بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، إن التجربة في مرحلتها الأولى وتهدف أولاً إلى التحقق من سلامة اللقاح وثانياً من قدرته على تحفيز استجابة مناعية مناسبة.

وأوضح فينسنت باساجا، مسؤول الاتصال المجتمعي بالمجلس الطبي للأبحاث، أنه تم حتى الآن تسجيل خمسة متطوعين تتراوح أعمارهم بين 23 و30 عاماً من الجنسين، قبل أن تتوقف عمليات التسجيل انتظاراً لمراجعة لجنة مستقلة لبيانات السلامة والرصد. ومن المتوقع تسجيل نحو 110 مشاركين إجمالاً، على أن تكتمل عمليات التسجيل بحلول نوفمبر، مع متابعة كل مشارك لمدة 12 شهراً.

وتأتي هذه الجهود في ظل غياب أي لقاحات أو علاجات مرخصة للسلالة النادرة من فيروس إيبولا، التي أودت بحياة أكثر من 5700 شخص من أصل أكثر من 11 ألف إصابة مؤكدة في الكونغو الديمقراطية منذ إعلان التفشي في مايو الماضي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وكانت أوغندا قد أُعلنت خالية من الإيبولا في أغسطس الماضي بعد تسجيل 20 إصابة بينها حالتان وفاة، وذلك رغم حدودها الطويلة والمفتوحة مع شرق الكونغو الديمقراطية.

يُذكر أن التجربة تجري في مختبرات المجلس الطبي للأبحاث بمدينة ماساكا الأوغندية، في إطار شراكة بين معهد أبحاث الفيروسات في أوغندا وشركة موديرنا، وتتزامن مع استعداد منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) لشراء 1.5 مليون جرعة من لقاح مرشح آخر طوره معهد سيروم الهندي وجامعة أكسفورد، تحسباً لنجاح التجارب وحصوله على الموافقات التنظيمية.

المصدر: وكالة يونيوز