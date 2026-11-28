وكالة التصنيف الدولية تخفض توقع تصنيف فرنسا الائتماني من مستقر إلى سلبي مع تثبيت التصنيف عند (أ +)

أفادت وكالة التصنيف الدولية S&P Global Ratings في بيان لها بأنها عدّلت النظرة المستقبلية لتصنيفات فرنسا من مستقرة إلى سلبية.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم الإبقاء على التصنيفات الائتمانية السيادية طويلة الأجل لهذه الدولة بالعملتين الأجنبية والمحلية، عند مستوى “+A”. وتم الإبقاء على التصنيفات قصيرة الأجل بالعملتين عند مستوى “A-1”.

وجاء في البيان: “عدّلت الوكالة نظرتها المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع تأكيد التصنيفات الائتمانية السيادية للبلاد طويلة وقصيرة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند مستوى A+/A-1”.

ووفقا للبيان، تعكس النظرة المستقبلية السلبية لفرنسا تزايد الدين العام، مقترنا بتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف التوافق السياسي بشأن معالجة العجز الكبير في الميزانية.

ويأتي هذا التعديل التحذيري في النظرة المستقبلية لفرنسا ليزيد من الضغوط على الحكومة المرتبكة أصلا تحت وطأة الاحتجاجات في الشوارع، لإقرار إصلاحات مالية هيكلية تضبط الإنفاق العام وتعيد الثقة للمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة تفاديا لخفض فعلي في التصنيف الائتماني مستقبلا ما قد يؤدي إلى رفع تكلفة الاقتراض.

المصدر: روسيا اليوم + وكالة نوفستي الروسية