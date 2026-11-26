بوليفيا | احتياطي الغاز الطبيعي يهبط إلى مستويات “كارثية” غير مسبوقة منذ عقدين

تراجعت احتياطيات الغاز الطبيعي في بوليفيا خلال عام 2025 إلى مستويات وصفها تقرير حكومي بأنها “كارثية”، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عقدين، بعد سنوات كانت فيها البلاد أحد أبرز مصدري الغاز في المنطقة.

وأعلن سيباستيان داروكا، رئيس شركة النفط الحكومية “ي بي إف بي” (YPFB)، أن احتياطيات الغاز في البلاد بلغت 2.3 تريليون قدم مكعبة، أي ما يعادل نحو سدس الذروة المسجلة في عام 2015 والبالغة 13.45 تريليون قدم مكعبة.

وكانت بوليفيا في تلك الفترة مورداً رئيسياً للغاز إلى كل من الأرجنتين والبرازيل، قبل أن تشهد احتياطياتها انحداراً متواصلاً انعكس على موقعها في سوق الطاقة الإقليمية.

ويأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه شركة “ي بي إف بي” الحكومية ضغوطاً متزايدة، في ظل تراجع الإنتاج وارتفاع الاعتماد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي.

المصدر: وكالة يونيوز