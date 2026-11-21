فرنسا | احتجاجات شبابية واسعة تجتاح مدن أوروبا تنديدًا بغلاء المعيشة والتسلح والتعليم

شهدت مدن أوروبية عدة، الجمعة، تظاهرات حاشدة احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق العسكري وتدهور الخدمات التعليمية، في حركة احتجاجية منسقة وصفتها الجهات المنظمة بأنها الأوسع من نوعها في القارة.

وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الإيطالية روما، حيث سار المحتجون وطلبة المدارس الثانوية رافعين لافتات تطالب بالحرية ورفض الحرب وغلاء المعيشة، فيما ألقى بعضهم زجاجات وقنابل دخانية باتجاه قوات الشرطة أمام مقر وزارة التعليم.

وفي إسبانيا، تظاهر طلبة المدارس الثانوية في وسط العاصمة مدريد رافعين لافتات كتب عليها “الكفاح من أجل مستقبلنا لا حروبهم” و”التعليم العام ليس للبيع بل للحماية”، بينما وقف المعلمون أمام وزارة التعليم الإسبانية تضامناً مع مطالب الطلبة.

وفي برلين، تظاهر نحو ألف من طلبة الجامعات والمدارس احتجاجاً على تسارع وتيرة التسلح في ألمانيا والمخاوف من العودة إلى الخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي لندن، تجمع مئات المتظاهرين أمام مقر البرلمان البريطاني حاملين لافتات تطالب بإنقاذ التعليم العالي، ووقعت مشادات محدودة بين مجموعات من المتظاهرين اليمينيين ومناهضي الفاشية، بينما ردد المحتجون هتافات مؤيدة لفلسطين.

وفي أمستردام، تجمع المتظاهرون قرب إحدى القنوات حاملين لافتات احتجاجية.

وتأتي هذه التظاهرات المنسقة من تحالف شبابي يضم أكثر من خمسين مجموعة، في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية نقاشات موسعة حول الإنفاق العسكري وخفض الدعم المخصص للتعليم والإسكان.

المصدر: وكالة يونيوز