    قفزة قياسية في أسعار الذهب والفضة بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة

      شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا حادًا، مسجلة مستويات قياسية جديدة اليوم، مدفوعة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة وتعاظم التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية مجددًا خلال العام المقبل.

      وفي السياق ذاته، سجلت أسعار البلاتين والبلاديوم ارتفاعًا ملحوظًا، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

      وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة ليبلغ 4502.75 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:25 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسيًا جديدًا عند 4530.60 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر شباط بنسبة 0.7 بالمئة، مسجلة مستوى قياسيًا جديدًا بلغ 4533.60 دولارًا للأوقية.

      المصدر: وكالة رويترز

