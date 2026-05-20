الأربعاء   
   20 05 2026   
   3 ذو الحجة 1447   
   بيروت 00:32
    تقرير مصور | لبايا تتحدّى التهديد: باقون رغم القصف

    في مشهدٍ يتكرّر مع تصاعد الاعتداءات، وجّه العدو الإسرائيلي إنذارًا إلى أهالي بلدة لبايا، ما دفع عددًا كبيرًا منهم إلى مغادرة البلدة حرصًا على سلامتهم. لكن، وعلى وقع التهديد، حضرت صورة أخرى لا تقل وضوحًا… عزيمةٌ راسخة وإرادةٌ لا تنكسر.

    ومع ساعات بعد الظهر، نفّذ العدو غاراتٍ صاروخية استهدفت البلدة عبر الطائرات الحربية والاستطلاعية، من دون تسجيل إصابات، في محاولةٍ للضغط على الأهالي وكسر إرادتهم.

    “رغم التهديد والقصف… أهالي لبايا يرفعون صوتهم عاليًا: هنا باقون… وهنا إرادتنا أقوى من كل إنذار.”

    تقرير: ماهر قمر

    المصدر: موقع المنار

