مدفيديف: كان بمقدور دول البلطيق استخدام المادة الخامسة من ميثاق الناتو ضد أوكرانيا

أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأنه كان بمقدور دول البلطيق أن تلجأ إلى المادة 5 من ميثاق الناتو ضد أوكرانيا في أعقاب هجمات مسيرات كييف الجوية.

وقال: “لو كان الأمر أكبر حجما، لكان يجدر بهم تقديم اقتراح شيء آخر مغاير: تطبيق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن ضد الدولة 404 بسبب الهجوم على جمهوريات البلطيق الثلاث الآيلة للانقراض”.

ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن مثل هذا التصرف من جانب دول البلطيق كان سيعتبر عملا في غاية الشجاعة.

وفي وقت سابق، حذر جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية من أن أوكرانيا تعد لتنفيذ ضربات ضد الأراضي الروسية انطلاقا من أراضي لاتفيا.

وأوضح الجهاز في بيان صادر عن مكتبه الصحفي أن قيادة القوات الأوكرانية لا تنوي الاكتفاء باستخدام الممرات الجوية التي وفرتها دول البلطيق، بل تخطط لإطلاق طائرات مسيرة مباشرة من أراضي هذه الدول، معتمدة على أن هذه التكتيكات ستقلص بشكل كبير زمن التحليق نحو الأهداف وترفع من فعالية الهجمات الإرهابية.

وأفادت الاستخبارات بأن عسكريين من قوات الأنظمة بدون طيار الأوكرانية قد أُرسلوا بالفعل إلى لاتفيا، حيث تم تمركزهم في قواعد “أداجي” و”سيليا” و”ليلفارده” و”داوغافبيلس” و”يكاببيلس” العسكرية، استعدادا لتنفيذ العمليات المخططة.

من جانبه، حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من حتمية رد موسكو حال إطلاق مسيرات من أراضي دول البلطيق، مشيرا إلى أن الاستخبارات الروسية ستحدد مواقع الإطلاقات.

المصدر: روسيا اليوم