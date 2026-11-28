كيان العدو | الكابينت يستعد للمصادقة على تنفيذ خطة ترامب في غزة

يعقد الكابينت الإسرائيلي -غدا الأحد- اجتماعا للمصادقة على إجراءات تنفيذ ما يُسمى “خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن قطاع غزة”، وفق ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية أمس الجمعة.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو ألغى اجتماعا للكابينت كان مقررا مساء الخميس الماضي، واستعاض عنه بمشاورات محدودة، فيما وصفت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ12 توقيت المشاورات بأنه حساس.

وقال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 ألموغ بوكير إن “إسرائيل” قد تُقرّ الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن تُستكمل استعداداتها لتنفيذها في غضون شهر من تاريخ إقرارها.

وأضاف بوكير أنه من المتوقع دخول قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة مطلع عام 2027، وانتشارها في مناطق محددة على طول الخط الأصفر.

وعقب ذلك -وفق المصدر نفسه- “ستبدأ المرحلة التجريبية لمشروع “رفح الخضراء”، الذي يهدف إلى إقامة “مناطق إنسانية” لسكان غزة خارج سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، حسب تعبير إعلام العدو.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بموافقة المستوى السياسي على الدفع بخطط إعادة الإعمار، لإقامة حي يحمل اسم “رفح الخضراء” شرقي مدينة رفح.

ويأتي اجتماع الأحد عقب اتصال هاتفي أجراه المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر مع نتنياهو الثلاثاء الماضي، وطالبه خلاله بالمضي قدما في تنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

وفي مقابلة مصورة مع بودكاست “إم دي ميتس” الألماني الخميس، أكد كوشنر أن إنهاء الحرب في قطاع غزة يتطلب التفاوض مع “حماس”، داعيا العدو إلى التخلي عن “عقلية الحرب الدائمة” والتركيز على الدبلوماسية الاقتصادية.

ووفق القناة الـ12، فإن واشنطن تسعى إلى دفع العدو للمصادقة على نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، وتدريب 4 آلاف شرطي فلسطيني في مصر، وإدخال مساكن مؤقتة، والسماح ببدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية جنوبي القطاع.

والأربعاء الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن “نتنياهو تعهد لكوشنر -خلال اتصالهما- بتنفيذ خطة ترمب بشأن غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع”، حسب قولها.

وتتفاقم معاناة الفلسطينيين مع حلول فصل الشتاء، في ظل غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين بمياه الأمطار، واستمرار قيود العدو على إدخال مستلزمات الإيواء ومواد البناء اللازمة لترميم المنازل المتضررة وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، حذّر الدفاع المدني (الحماية المدنية) في قطاع غزة من كارثة إنسانية تهدد أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني يعيشون في خيام لا تصلح للعيش، مع اقتراب منخفض جوي شديد، مشيرا إلى وجود 200 ألف خيمة متهالكة ونحو ألف مركز إيواء مهددة بالغرق.

المصدر: إعلام العدو