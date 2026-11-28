الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمة منازل المواطنين وإطلاق قنابل الغاز والصوت، فيما هاجم مستوطنون منازل تجمع بدوي شمال القدس المحتلة.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية اللبن الشرقية، ومدينة نابلس، وبلدة سبسطية شمال غرب المدينة، وداهمت عدداً من المنازل، وسط استمرار الاقتحام وتجدد المواجهات وإطلاق قنابل الصوت. كما داهمت منزلاً في شارع القدس شرق المدينة.

وفي محافظة قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وبلدة عزون شرق المحافظة، فيما اقتحمت في محافظة رام الله قرية المزرعة الشرقية شرق المدينة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين، إضافة إلى مخيم الأمعري.

أما في محافظة الخليل، فاقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المحافظة ومدينة يطا جنوبها، فيما أُصيب شاب جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب خلال اعتقاله في بلدة صوريف شمال غرب المحافظة.

وفي القدس المحتلة، هاجم مستوطنون منازل المواطنين في تجمع بدوي قرب بلدة جبع شمال المدينة، ورشقوها بالحجارة، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة تجاه مركبات المواطنين عند حاجز جبع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وأطلقت قنابل إنارة في أجواء المناطق الشمالية لمدينة طولكرم، واقتحمت مدينة أريحا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام