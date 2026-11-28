الاحتلال يجدد خروقات وقف النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسلنا بإصابة الطفل محمد يسري بربخ (14 عاما) برصاص الاحتلال في منطقة دوار أبو حميد وسط خان يونس.

واستهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من خان يونس، كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس وشرقي منطقة بطن السمين، بالتزامن مع إطلاق نار باتجاه وسط وغربي المدينة.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار في بحر المدينة، والطيران المروحي النار في منطقة قيزان النجار.

وفي شمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيراناً مكثفة شرقي مخيم جباليا.

وأمس الجمعة، استشهد 8 مواطنين بسلسلة غارات وقصف للاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

ووفق وزارة الصحة في غزة، قتلت قوات الاحتلال منذ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، 1705 مواطنين، وأصابت 6163 آخرين، في حين انتشلت جثامين 851 آخرين، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 74.772 فيما ترتفع حصيلة المصابين إلى 176.298 مواطنًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام