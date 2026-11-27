ترامب: بوتين يستطيع حضور قمة مجموعة العشرين إن أراد



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر قمة مجموعة العشرين، لكنه أكد أن بوتين يستطيع الحضور إذا أراد ذلك.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا يوم الخميس، أن مشاركة بوتين في القمة المقررة في ميامي يومي 14 و15 كانون الاول / ديسمبر “قد لا تعجب بعض الأشخاص”، في إشارة إلى احتمال اعتراض بعض الأطراف على حضور الرئيس الروسي، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا.

وجدد ترامب انتقاده لقرار إخراج روسيا من مجموعة الثماني عام 2014، معتبرا أن بوتين شعر حينها بإهانة كبيرة، وأن بقاء روسيا داخل المجموعة ربما كان سيمنع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال إن تحول المجموعة إلى “مجموعة السبع” جعلها تكتفي بالحديث عن روسيا في غيابها، في تلميح إلى أن غياب موسكو يحد من فعالية أي نقاش بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتأتي التصريحات بعد لقاء ترامب وبوتين في شنجين الصينية على هامش قمة “آبيك”، حيث وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف اللقاء بين الرئيسين بأنه كان إيجابيا، فيما قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف إن بوتين وترامب يتجهان نحو تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، رغم محاولات تعطيل مساعيهما.

المصدر: روسيا اليوم