بوتين يتوعد بالرد على استهداف أوكرانيا منشآت نفط روسية وتوقعات باستمرار ازمة الغاز في اوروبا طوال عام ٢٠٢٧

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إن أوكرانيا تواصل هجماتها على مصافي النفط الروسية رغم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن ذلك، متوعدا بالرد على هذه ​الهجمات.

وكانت كييف أعلنت أنها لن تتوقف عن استهداف منشآت الطاقة الروسية إلا إذا أقدمت ‌موسكو على خطوة مماثلة. وتصاعدت الهجمات الأوكرانية مجددا منذ نهاية الشهر الماضي بعد أن تراجعت وتيرتها في أعقاب دعوة ترامب في منتصف أكتوبر تشرين الأول إلى وقف استهداف قطاع الطاقة.

وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين ضم مسؤولين حكوميين وكبار ​المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط “نرى أن نظام كييف يواصل مهاجمة مصافينا النفطية، متجاهلا دعوة الرئيس ​الأمريكي وطلبه المباشر الكف عن مثل هذه الهجمات”، وأضاف “أود في هذا الصدد التأكيد على ⁠أننا سنتخذ حتما تدابير انتقامية”، ودعا كذلك خلال الاجتماع إلى تعزيز التدابير الأمنية في منشآت الطاقة.

وكتب وزير ​الخارجية الأوكراني آندري سيبيها على منصة إكس أن بوتين يمكنه إنهاء هجمات كييف على مصافي التكرير بوقف ​الحرب المستمرة منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وأضاف سيبيها “إذا كان بوتين لا يعجبه قصف أوكرانيا لمصافي النفط التابعة لبلاده، فيمكنه أن يأمر بإنهاء الحرب. وإذا كان لا يريد أن تتعرض سفنه العسكرية للقصف، فيمكنه أن يأمر بإنهاء الحرب”.

وأكد أن بوتين ​لا يولي اهتماما يذكر بالخسائر الروسية المتزايدة في ساحة المعركة “دون أن يقترب بأي شكل من أهداف الغزو ​الذي أمر بشنه. من الواضح أنه لا يهتم بها. توقف عن الشكوى. ضع حدا لهذه الحرب”.

وتشير تقديرات مصدرين في ‌القطاع ⁠إلى أن الهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية أدت إلى خفض إجمالي كميات النفط الخام التي تكررها المصافي الروسية 45 بالمئة منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت وسائل إعلام وسلطات محلية أن عددا من المناطق الروسية فرضت قيودا على مبيعات التجزئة للبنزين والديزل، وذلك في أعقاب موجة جديدة من الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط.

وأشار بوتين ​إلى أنه على الرغم ​من استمرار صعوبة الوضع ⁠في سوق الوقود المحلية، فإن أسعار البنزين استقرت بعد أن بلغت ذروتها في أكتوبر تشرين الأول.

وقرر الاتحاد الأوروبي التوقف تماما ​عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي المنقول بحرا من أول يناير كانون ​الثاني، علما بأن ⁠الإمدادات الروسية هذه إلى أوروبا قاربت 13.7 مليون طن خلال العام الماضي.

وتشير بيانات أولية من مجموعة بورصات لندن إلى أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا ارتفعت بنحو 6.3 بالمئة على أساس سنوي خلال ⁠الأشهر العشرة ​الأولى من العام الجاري، إلى 11.8 مليون طن.

وقال بوتين إن ​مساعي أوروبا للحد من صادرات الطاقة الروسية جاءت بنتائج عكسية، إذ تمكنت روسيا من توسيع أسواق مبيعاتها، مع زيادة الاعتماد على “طريق بحر ​الشمال” الذي يمر عبر سواحلها في القطب الشمالي.

على صعيد آخر قالت رئيسة قسم تداول الغاز والطاقة في شركة إكوينور لرويترز اليوم الثلاثاء إن النقص في ​سوق الغاز الأوروبية ربما يستمر طوال عام 2027 ‌والشتاء المقبل إذا تم استنزاف مخزونات الغاز بشكل كبير خلال موسم التدفئة الحالي وظلت إمدادات الغاز الطبيعي المسال محدودة على مستوى العالم.

وذكرت هيله ​أوستيرجارد كريستيانسن، نائبة الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة في ​إكوينور، في مقابلة “قد يشهد شتاء عام 2027 نقصا في ⁠الإمدادات وذلك فقا لما ستؤول إليه الأمور هذا الشتاء ​والوضع في مضيق هرمز “.

وقالت كريستيانسن “علينا الآن أن نتابع كيف ستتطور الأحوال الجوية ​في أوروبا ​خلال فصل الشتاء. ⁠الإمدادات شحيحة في السوق، وهذا يعني أن الأحداث الصغيرة يمكن أن تتسبب في ارتفاعات كبيرة”، وأضافت ​أنه بالإضافة إلى الطقس، سواء في أوروبا ​أو آسيا، ⁠يعد تدفق الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز عاملا مهما، وكذلك الطلب من الصين، وذكرت أن انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي المسال ⁠عبر ​مضيق هرمز وعدم استقرارها زادا من ​منافسة المشترين الآسيويين والأوروبيين على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع ​الأسعار في السوق.

المصدر: رويترز