قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الفتى محمد جهاد أبو صبحة 15 عاما من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2022 - 00:08

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل الفتى محمد جهاد أبو صبحة 15 عاما من منطقة مسافر يطا جنوب الخليل (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 2 ساعة 18 May، 2022
أخبار موقع المنار

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